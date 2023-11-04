台中日月千禧 開辦跨年派對

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揮別2023、迎向2024，台中日月千禧酒店24F極炙牛排館12月31日以大亨小傳為主題舉辦跨年派對，除了晚餐時段頂級豐盛、征服味蕾的饗宴，餐後派對更提供飲品暢飲、安排樂團現場表演、抽獎等精彩活動，每位僅需3,800元＋10％即可留下難忘的跨年回憶。

台中日月千禧酒店總經理許瑄芷表示，電影大亨小傳呈現美國1920年代經濟起飛後的富貴榮華，今年跨年飯店特別以大亨小傳為派對主題，邀請您換上西裝、小禮服，在極致絢麗、華麗時尚的氛圍中，迎接2024年。

餐後派對提供台灣金牌啤酒、海尼根，特色調酒蓋茲比、黛西、紐約以及無酒精飲品暢飲，且邀請樂團現場表演，還有機會抽中酒店日月客房住宿券、極炙牛排館午間品味套餐券、饗樂全日餐廳午餐自助百匯餐券或吉祥物水獺公仔一對，僅參加派對每位站票1,000元＋10％、22：00開放入場。

跨年包廂低消25,000元＋10％（純晚餐18：00～21：30或純派對22：00～01：00）；38,000元＋10％（全時段18：00～01：00），此專案恕不與其他優惠合併使用。更多優惠訊息，請至台中日月千禧酒店官網（www.millenniumtaichung.com.tw）或Facebook官方粉絲頁查詢。

（禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康）