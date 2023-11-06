《傳產》剛需撐盤！台灣房市景氣亮綠燈

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【時報記者王逸芯台北報導】台灣房屋集團與中央大學台灣經濟研究發展中心，發佈最新「台灣房屋市場景氣燈號」及房市景氣預測。本次研究結果顯示，第二季台灣房屋市場景氣燈號為黃藍燈，景氣指標分數39.74，意味房市已逐漸脫離低迷狀態，第三季景氣指標分數為46.62，燈號轉綠，代表房市在第三季回穩；預測第四季景氣指標分數為46.52，2024年第一季與第二季景氣指標分數分別為45.81與44.10，雖仍有波動，但皆位於景氣穩定的綠燈區域，顯示在「剛需撐盤，內需溫和」的格局下，房市發展保持穩健步調。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，今年上、下半年的房市，可說是截然不同的兩樣情，上半年市場受打炒房政策影響，交易量急遽縮減，但Q3新青安優貸政策上路，為房市催出首購買屋潮，也讓下半年的交易量「轉縮為增」，價格亦獲得支撐，因此全年房市可望以「量微縮，價緩漲」收尾。

當前全球經濟正值升息轉降息的轉折點，加上地緣政治、國內大選等變數，各國政府都積極因應政治經濟發展，調整政策降低衝擊，到年底台灣房市雖然大勢底定，但對於價、量仍需動態觀察，置產應回歸購屋動機與需求。而每一種需求都代表時間持有的長度，自住、自用、長期置產、事業開展等長期持有的規畫，以過去歷史經驗來看房價漲多跌少，在自住、經營事業的過程中，資產價值也慢慢在提升。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，一般常以房價指數或交易量等單一指標，作為判斷房地產景氣的依據，但單一指標無法反映出整體市場實況，可能導致誤判情勢。有鑒於此，台灣房屋集團與中央大學台灣經濟發展研究中心產學合作，創建國內唯一房市領先指標「台灣房屋市場景氣燈號」，希望更全面地評估市場動能及景氣，並預測未來房市走勢。

台灣房屋市場景氣燈號針對總體環境、生產面、交易面和經濟信心等四大面向，共篩選出17個代表性變數，資料期間為2002年1月至2023年6月，參考國發會景氣對策燈號之指標構成項目的處理方式，將原始資料進行季節調整、去除長期趨勢和標準化調整，再透過主成分分析法，計算出景氣指標，並在95%信心水準下，預測2023年第三季以後的台灣房屋市場景氣指標與五個燈號，分數對應燈號分別為(52.99~100)景氣過熱的紅燈、轉好(46.91~52.99)的黃紅燈、穩定(42.25~46.91)的綠燈、轉壞(36.56~42.25)的黃藍燈，以及低迷(0~36.56)的藍燈。