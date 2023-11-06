北美票房大跌 佛萊迪餐館之五夜驚魂仍居冠

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萬聖節應景電影「佛萊迪餐館之五夜驚魂」（Five Nights at Freddy's）本週穩居北美票房冠軍，但單週票房從上映首週的7800萬美元大幅衰退到1940萬美元。

上映4週的「泰勒絲：時代巡迴演唱會」（Taylor Swift: The Eras Tour），本週又進帳1350萬美元，國內總票房達到1.66億美元。

「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）以700萬美元在北美票房的排名維持在第3，全球票房突破具象徵性意義的1億美元大關。

美國搖滾樂傳奇「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）之妻的傳記電影「普莉希拉」（Priscilla），上映首週的票房僅500萬美元，但仍位居第4。

排在第5的是本週新上映的西班牙語電影「激進」（Radical, 暫譯），本週的北美票房是270萬美元。

這個週末排名第6到第10的佳片依序為： 「大法師：信徒」（The Exorcist: Believer），220萬美元；「死亡之後 」（After Death），200萬美元；「汪汪隊立大功：超級大電影」（Paw Patrol 2: The Mighty Movie），200萬美元；「後來發生的事」（What Happens Later），160萬美元；「超危險保鑣」（Freelance）120萬美元。