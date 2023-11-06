估公司化「離退職潮不超過1300人」 台鐵局：明年1月再招考

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台鐵公司化明年元旦上路，掀起員工離退職潮，台鐵局統計至10月31日止，今年1至6月退職人數為978人，包括司機員、維修員、列車長等374名關鍵人力，寬估未來優退離不超過1300人；台鐵局表示，已積極研擬各項人力遴補及調整措施，包括加速今年鐵路特考933名錄取人員報到及訓練，明年1月再招募180名部分工時人力。

台鐵局指出，目前員工數為1萬6326人，公司成立6個月內，原台鐵局員工依法可申請優惠退離，經統計截至今年10月31日止，員工申請1月至6月退離人數為978人，其中包含司機員、檢修人員、維護人員、副站長、列車長、調度員、調車人員等行車關鍵374人；其它含站務員、行政人員等604人。

台鐵局寛估，今年1月至6月總申請優退離人數將不超過1300人，正全力慰留提出退休的員工留任。因應改制公司後人力調整及運用，台鐵局研擬6大項人力遴補及調整措施，包括加速今年鐵路特考933名錄取人員報到及訓練，投入明年春節疏運。

第二，調整93個職缺，供運務今年考取的正備取營運人員投入現場工作。第三，機務、工務及電務等單位，今年底前再招考補充營運人員，加強現場人力。第四，預計2024年1月視工作需求再招募進用部分工時人力約180人，填補新進從業人員報到前之現場響導、行包、站務等工作。

第五，預為因應員工申請優惠退離，今年下半年起陸續加開運輸員班（值班站長班、乘務人員班）、司機員班、調度員班、運轉員班、車輛檢查員班、路線實務班、軌道管理班、維修工程車指揮員班、維修工程車司機員班、號誌維修基礎班等訓練班別，培訓預備人力，優先填補退離人員。

台鐵局表示，另調整現職人員，優先補充行車、運轉、調度及維修等關鍵人力。第六，提早辦理台鐵公司從業人員甄試試務工作採購案，明年1月公司成立，即加速辦理公司從業人員甄選遴補作業。