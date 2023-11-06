減碳績效卓越 朝陽科大獲低碳永續城市傑出貢獻獎

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為表揚推動節能減碳及環境永續具重大貢獻之績優單位，臺中市政府低碳城市推動辦公室今(6日)舉辦「第五屆台中市低碳永續城市傑出貢獻獎頒獎典禮」，針對「對臺中市潔淨能源發展貢獻」、「推動環境減碳效益」、「建構氣候變遷調適因應能力」、「提升臺中市空氣品質」、「促進環境永續及推廣」與「其他聯合國永續發展目標SDGs」等六大指標進行評選，其中，近10年減碳超過40%的朝陽科技大學獲頒「低碳永續城市傑出貢獻獎」，由秘書長廖經芳代表接受表揚。

代表領獎之朝陽科大秘書長廖經芳表示，在推動減碳的具體作為上，10年來朝陽節電量超過1,600萬度，相當於台灣4,800戶家庭年用電量，並減少約17,000公噸溫室氣體的排放，相當於50座大安森林公園減碳量；在用水方面，朝陽師生每日的人均用水量僅22.25公升，遠低於各大學之平均值，營造大學、社會與地球共好。

推動低碳表現傑出之朝陽科大，目前校園綠覆率超過94%，校內各類植栽總數近10萬株，成為全台首批取得環保署認證之「環境教育設施場所」，並透過節能、防災及水資源等環境永續發展相關課程，將低碳理念導入師生生活。朝陽科大總務長兼環安長張華南強調，為推進城市低碳化，朝陽科大積極建構包括太陽能光電系統等多元再生能源，同時透過TCFD 氣候相關財務揭露，進行低碳轉型，並協助鄰近中小學改善耗電環境，減低溫室氣體排放不遺餘力。

朝陽科大校長鄭道明表示，朝陽是一所相當重視環境永續發展的學校，全校開設超過4,000門與永續發展相關的課程，除了成立永續發展推動委員會，每年發表永續報告書，並致力年降2%的能源使用，宣告2045年達成淨零排放之目標。由於師生致力永續發展，朝陽科大已連續6年蟬連世界綠能大學全球百大，同時連續5年進榜英國泰晤士高等教育(THE)世界大學影響力排名，更榮獲2023天下USR大學公民調查-環境永續指標全台第一，未來亦將持續為節能減碳而努力，共創低碳永續宜居城市。