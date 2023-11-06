陸選百園區建設碳達峰試點 廣東江蘇各占三

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大陸國家發改委6日公布，印發「國家碳達峰試點建設方案」，在大陸挑選100個園區開展碳達峰試點建設，要求在2025年前有積極進展，建成基本綠色低碳發展的政策機制。市場關注對台商影響，首批名單裡，台商眾多的廣東與江蘇各占三個試點。

陸國家發改委表示，為落實國務院「2030年前碳達峰行動方案」有關部署，在全國範圍內選擇100個具有典型代表性的城市和園區開展碳達峰試點建設，探索不同資源稟賦和發展基礎的城市和園區碳達峰路徑，為全國提供可操作、可複製、可推廣的經驗做法。在首批35個試點裡，廣東與江蘇各占三個名額。

方案表示，到2025年，試點城市和園區碳達峰碳中和工作取得積極進展，試點範圍內有利於綠色低碳發展的政策機制基本構建，一批可操作、可複製、可推廣的創新舉措和改革經驗初步形成，不同資源稟賦、不同發展基礎、不同產業結構的城市和園區碳達峰路徑基本清晰，試點對全國碳達峰碳中和工作的示範引領作用逐步顯現。到2030年，試點城市和園區經濟社會發展全面綠色轉型取得顯著進展，重點任務、重大工程、重要改革如期完成，試點範圍內有利於綠色低碳發展的政策機制全面建立，有關創新舉措和改革經驗對其他城市和園區帶動作用明顯，對全國實現碳達峰目標發揮重要支撐作用，為推進碳中和奠定良好實踐基礎。