高鐵嘉義站前1.6萬坪地上權案正式招商，明年2月截止投標

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軌道經濟發飆！第一太平戴維斯協助交通部鐵道局舉辦「高速鐵路嘉義車站特定區事業發展用地開發經營案」招商，嘉義高鐵站地上權招商案已於10月31日正式公告，預計2024年2月29日截止投標。下周11月14日（星期二），交通部鐵道局將舉辦招商說明會，向潛在投資人說明與意見交流。

第一太平戴維斯今天表示，該招商案位於高速鐵路嘉義車站站前第一排街廓，基地包含嘉義縣太保市太頂珠段15-1地號等5筆土地，土地面積約1.64萬坪，允建容積約2.6萬坪，地上權期間為30年，並得優先續約20年，未來可規劃辦公、零售百貨、及會展中心等使用，預期引進資金22億元，並借重高鐵軌道經濟所帶來的優勢，打造嘉義縣少有的複合型商業設施。

近年嘉義縣產業園區開發與招商引資成績豐厚，產業轉型與升級成為中央與地方政府一致目標，新開發的馬稠後產業園區後期、中埔產業園區第一期等，土地出租或出售都寫下將近九成的好成績。

另外，位於嘉義高鐵特定區北側的嘉義科學園區，今年5月正式動土，預計在118年開發完成，將發展精準健康、智慧農業及智慧載具等產業，招商期間已有8家廠商表達進駐意願，日前航太複材製造商碳基科技已通過入園審核，將打造3000坪廠房做為研發生產基地，嘉義縣產業轉型陸續啟動。

負責本案招商的第一太平戴維斯顧問部協理戴廣平表示，軌道經濟持續發酵，再加上內需消費市場穩定成長，大面積的複合型地上權開發案成為熱門的投資項目，近年第一太平戴維斯顧問團隊協助鐵道局辦理的桃園高鐵站前地上權、新竹車站特定區專一地上權、新竹車站特定區專二地上權以及台中烏日高鐵站前地上權案等四筆招商案，都成功吸引大型投資人參與，也顯見大面積土地的可塑性、交通條件以及地上權的財務優勢，對於自用企業或長期經營者來說，接受度與吸引力大幅提升。

嘉義高鐵站周邊有多個產業園區規劃設置中，預計在2025年有六大園區將全數啟用，吸引企業設廠與就業人口進駐後。嘉義縣的觀光實力也是另一亮點，國際觀光旅遊市場逐漸恢復，觀光局預估明年可達到1200萬人次，回到疫情前水準，具備阿里山與故宮南院等多項國家級觀光資源的嘉義縣將受惠，而國人消費習慣的改變，高品質與體驗型旅遊的需求提升將成為觀光市場的機會點，嘉義高鐵特區將透過軌道經濟的助力，掌握觀光旅遊與產業轉型發展契機。