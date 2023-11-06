陸系手機搶攻年底旺季！台IC廠：補貨需求不錯

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中國手機廠華為力拚重返榮耀，積極推出新款智慧手機爭奪市占率！根據研究機構IDC數據顯示，儘管中國智慧手機第3季出貨年減率有6.3%，但隨著年底促銷旺季到來，今年第4季的出貨量有望出現向上的轉折點。非蘋智慧手機陣營動起來，刺激台廠IC設計供應鏈天鈺和鈺太擴張產品滲透率，營運蓄勢待發！自拍鏡頭五倍變焦，想拍出眼妝的細節也不是問題，華為NOVA新機大膽的綠色在智慧手機市場顯得相當醒目，隨著中國智慧手機市場來勢洶洶準備搶攻全球的年底銷售旺季，包括榮耀系列、OPPO、Vivo、小米等非蘋陣營的訂單，有望刺激台灣IC設計廠營運動能

天鈺科技董事長林永杰：「手機的補貨在最近是有一陣不錯的需求，那我也相信因為這個需求比較強的關係，我們希望AMOLED的驅動IC能夠提早量產。」

天鈺董事長林永杰坦言，第3季感受到手機需求強勁復甦、急單湧現，現階段屬於補庫存還要慢慢觀察能見度的變化。研究機構IDC也預測，中國智慧型手機市場出貨量將在今年第4季迎來向上轉折點，可說是近十個季度以來首次反彈。

中國科技網路媒體：「註冊資金30億元（人民幣）小米成立北京玄戒技術有限公司為自研晶片再加碼，該公司法人是曾學忠目前是小米集團高級副總裁。」

中國手機廠小米不甘於只做終端品牌廠，今年以來陸續成立晶片廠。而中國創業投資管理機構，華義創投的投資人方亮，可能與「高通稅」脫不了關係，因為這筆高通收取的專利費用，是依照手機價格按比例來計算，對於品牌廠來說相較不利。因此小米希望趁著衝刺市占的關鍵期，採用自家研發的晶片，才能把所有利潤掌握在自己手中。（記者林思妤、萬俊樑／台北報導）