為淨零學院揭牌 蔡英文：奠定台灣淨零轉型基礎

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總統蔡英文今（6）日下午前往高雄出席「淨零學院開幕揭牌典禮」時表示，淨零轉型不僅是多面向的社會工程，也是個新興領域，需要更多人才的投入。「淨零學院」成立就是要從教育及人才的培育，讓台灣的淨零轉型有更穩健的基礎。她也期盼地方政府除了產業轉型，也積極加入淨零的行列，響應政府能源轉型、生活轉型和社會轉型，讓台灣達到2050淨零轉型的目標。

蔡英文致詞時表示，今年8月她來高雄見證中央主責的「台灣碳權交易所」成立；今天，由高雄市政府與其他縣市共同合作的「淨零學院」也在高雄成立。她要感謝高雄市長陳其邁的努力，也要感謝台南市長黃偉哲、澎湖縣長陳光復，及來自各縣市首長的支持，一起推動淨零人才的培育，為台灣淨零轉型工作打穩基礎。

她指出，2050淨零轉型已經是全球的共識，我國在今年2月公布《氣候變遷因應法》，將2050淨零排放目標入法；8月則成立「氣候變遷署」及「台灣碳權交易所」。落實淨零轉型必須從能源使用、製造方法、商業模式、金融財務、環境保護等各面向全方位推動。台灣在政策、法制、治理及綠色金融層面，都已經逐步到位。

蔡英文說，政府還要建立「碳管理」，這也是走向淨零的重要工作。淨零轉型不僅是一個多面向的社會工程，也是一個新興領域，需要更多人才的投入。今天「淨零學院」的成立就是要從教育和人才的培育，讓台灣的淨零轉型有更穩健的基礎。也因為這是一個新興領域，政府必須要努力協助業界和社會大眾，了解減碳議題的正確資訊。因此政府建立「氣候公民對話平台」，並設立「減碳專線」和電子信箱，讓大家對減碳的疑慮都可以獲得解答。

蔡英文提到，南台灣是工業發展的重鎮。在鋼鐵、石化、螺絲扣件、電子業等，都分別受到碳費、RE100、國際供應鏈等不同淨零減碳要求。高雄市政府扛起淨零轉型的重責大任，成立「產業淨零大聯盟」，由大企業帶領，加速產業結構和供應鏈的轉型。現在，許多大型工業都在高雄，以各項技術落實低碳轉型。

包括總統府副秘書長張惇涵、行政院發言人林子倫、國發會主任委員龔明鑫、環境部長薛富盛、經濟部次長曾文生、立法委員賴瑞隆、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、澎湖縣長陳光復、嘉義縣副縣長劉培東、東台縣副縣長王志輝、高雄市議會議長康裕成及美國在台協會高雄分處處長張子霖（Neil H. Gibson）等亦出席是項活動。