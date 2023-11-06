異國流浪149年 牡丹社原民戰士骨骸回台寄藏南科考古館

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台灣原住民委員會透過學者調查，得知149年前牡丹社事件後有4具戰士遺骨輾轉流落英國愛丁堡大學，3年前爭取遺骨返還，牡丹鄉排灣族人10月底飛越1萬公里，5日將祖先遺骨帶回台灣，6日送抵國立臺灣史前文化博物館南科考古館寄藏，未來作型態學研究，完成台灣國際遺骨返還歷史首例。

台灣1874年發生原住民與日本開戰的牡丹社事件，日軍將12顆戰死族人遺骨帶回日本，其中4顆頭骨輾轉流落到英國愛丁堡大學，台灣的陳耀昌教授醫師在研究論文中發現，告知官員必須迎回這4具遺骨。

「這是台灣的國際遺骨返還首例」原住民委員會主委夷將．拔路兒6日表示，原民會委託學者調查，證實有4具牡丹社戰士頭骨被保存在英國愛丁堡大學，立即展開返還要求。

根據聯合國原住民權利宣言的精神，原住民有權利要求返還遺骨，國家應透過有效機制確保返還，夷將．拔路兒2021年寫信到愛丁堡大學正式提出反還訴求，2022年7月獲校方回信同意。

這是台灣開創國際返還工作的先例，以尊重部落的傳統與意願為主，由屏東縣牡丹鄉長潘壯志10月底帶領族人一行19人前往英國迎回祖先。

根據排灣族祭儀所需的檳榔與豬骨等祭品，都無法經過機場海關入境，外交部先以跨國網購方式寄送檳榔到英國，在當地市場採買豬骨處理，順利提供祭品，由排灣族巫師張順枝當場完成祈福。

4顆頭骨各以紙盒包裝，覆蓋族人衣服，一同放入長盒帶回，5日返台，6日抵達南科考古館。

潘壯志表示，挑選南科考古館場地是因距屏東縣牡丹鄉最近，館方設備新穎，考量是最適合寄藏祖先骨骸的地點。

南科考古館主任田詩涵表示，館方不僅是台灣保存最多人骨的博物館，又有體質人類學者等研究人才，提供好的庫房空間與熟悉領域人才，未來4個月將根據頭骨外型作形態學紀錄、分析，包括調查4具骨骸的年齡、疾病與外傷，再根據授權，提供DNA鑑定溯源。