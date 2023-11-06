HAPPY GO攜公益團體捐點傳愛 公益永續共好計畫徵件

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷3日舉行年度公益家庭日，透過與長期合作的九大公益夥伴相聚，並與第三方單位玩具圖書館合作，以「永續、公益、童趣」三大主軸打造「翻玩童趣讓愛永續」公益家庭日，期待藉由寓教於樂的方式，提高員工對公益及永續的認同。HAPPY GO與公益團體也藉由活動呼籲全台卡友在消費之餘，將手中零碎或剩餘點數捐做公益，年底點數到期不清零還能將愛延續到每個角落。 HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，自2007年推出公益捐點平台已邁入16年，每一年規劃不同型態活動與九大公益夥伴合作，邀請卡友提升對於公益團體認識，並捐出手中點數，每年底更藉由「 公益家庭日」讓全體員工與公益團體的孩子們有機會齊聚一堂，增加凝聚力建立更緊密的關係。而近 幾年永續環保議題深受關注，HAPPY GO連續兩年投入減塑、減碳愛地球的倡議行動，明年也將朝向策略性的永續倡議行動邁進，推出「2024公益永續共好計畫」，以「突破」、「創新」「永續」三大目標，期望與合作夥伴發展更多樣化的公益價值，同時歡迎更多關懷弱勢孩童的公益團體一起加入計畫，擴大發揮善的力量，讓卡友與我們持續關懷有需要的孩子們，也一起帶動社會正向共好的力量。