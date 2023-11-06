《通網股》遠傳助攻 淡大導入微軟永續雲

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【時報記者王逸芯台北報導】接軌國際減碳趨勢，校園也積極實踐淨零轉型，遠傳(4904)、淡江大學、台灣微軟共同宣布啟動「全臺灣首座校園永續雲」，三方攜手加速淡江大學邁向淨零碳排的腳步。除了借助遠傳深耕永續雲的實作經驗，積極推動產學融合；更領先全臺院校，首度以學校為核心，結合校方、產業與校友力量籌組SDGs轉型聯盟，透過跨域創新的學術、產業科技量能，協助校友企業落實淨零轉型，進而帶動台灣產業升級轉型、達成淨零碳排的目標。

遠傳總經理井琪表示，遠傳每年用電6億多度，基地台占75%，如果加上機房占比更高達85%，遠傳運用AI、能源管理系統，在維持相同服務的前提下精省用電，將ESG融入營運；微軟永續雲是運用在企業自身的世界級解決方案，遠傳很榮幸運用自身綠色資通訊的實作經驗，以遠傳深耕多年的AI大數據技術，攜手微軟與淡江一起努力，結合微軟永續雲，透過科技打造低碳智慧校園。

遠傳與淡江大學於現場共同展示「全臺灣首座校園永續雲」實作，以微軟永續雲Low-code平台為核心架構，導入能源管理系統能耗數據，並透過可視化儀表板，提供淡江大學跨校區各棟大樓的用電與碳排分析，同時彙整校園的太陽能發電資訊，幫助校方進行碳管理，提升能源運用效益，加速淡江大學邁向淨零碳排校園。