AI回神 台股Q4反彈可期 觀光餐飲這幾檔可留意

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投組表現：

金麗科（3228）表現最佳，6日股價亮燈漲停，股價再創波段新高，成交量放大，外資持續買超，後勢仍有上漲空間。

興能高（6558）表現最差，6日股價下跌2.04％，股價收K線十字星，成交量萎縮，反彈可期。

盤勢預測：

台股大盤開高走高，終場上漲141.71點，漲幅0.86％，收在16,649.36點，成交量為2,743億元。

類股方面，電子通路表現最佳，漲幅2.81％，航運股表現最差，跌幅0.58％，權值股台積電上漲1元，漲幅0.18％，收在550元。聯發科上漲12元，漲幅1.38％，收在882元。

美股四大指數特續上漲，刺激台股大盤不僅攻克月線、季線，月線斜率也開始上揚，反彈行情有機會成為回升千點以上的行情。類股方面，除提前告知的凌群、金麗科、金橋漲停外；選舉政策股正式開跑，碳權軟體股中的邁達特、驊宏資、東捷資訊、倍力，觀光餐飲中的富野、山富、雲品、老爺知等個股可多留意。

投組表現：

松瑞藥（4167）表現最佳，第３季營收季增約3成財報可期，主力產品厄他培南在台市占有望過半同時美國銷售有望成長5成之下，明年營運看俏。

興能高（6558）表現最差，連漲2日後短線賣壓出籠，但基期低且拉回量縮下，後續有望再向上挑戰年線和半年線。

盤勢預測：

台股連漲4天，盤中站上半年線，但盤中高點已遇前兩次高點連接形成的下降壓力線，使得指數終場漲勢收斂，但最終仍上漲141點，成交量溫和放大至2,710億元；目前雖然價量沒有失控，但短線急漲且已進入壓力區，研判指數接下來會先轉趨震盪，短線漲多之個股要提防獲利賣壓出籠。

選股上，電子和傳產都有不少可用之兵，電子可留意IC設計或庫存去化有成之次產業如被動元件、MOSFET、PC等，至於傳產股則可持續留意生技產業；近日觀光股挾旅展啟動跌深反彈，生技股則是月中生技論壇以及月底醫療生技展登場，有機會獲得主力資金青睞；前生技股王藥華藥創波段新高、基亞差一檔漲停續創波段新高，至於松瑞藥則是強鎖漲停為今日最強生技股。

投組表現：

緯穎（6669）表現最佳， 受惠人工智慧浪潮帶來的美國科技股反轉，有利創高。

十銓（4976）表現最差，受到量縮影響，有利於創高。

盤勢預測：

受到美股四大指數創高影響，電子權值股走揚，加上AI概念股回神下，讓台股一度站上半年線，而外資回補與集團作帳下，內資投信持續加碼下，期待未來大盤上攻可期。

投組表現：

十銓（4967）表現最佳，報價反彈旺季可期，股價創波段高。

威盛（2388）表現最差，上半年獲利優於去年同期虧損，股價爆量創波段高後拉回。

盤勢預測：

上周五美國勞動市場降溫，失業率升至近2年高點、10月非農就業人數增加 15 萬人，強化市場對聯準會結束升息的預期，根據FedWatch工具數據，下次會議上不升息可能性超過九成，美債殖利率隨之下滑，恐慌指數VIX則出現21個月來最大5天跌幅，美股主要指數續揚。

市場賣壓減輕，台股短線急漲近700點，台股10月營收及Q3財報陸續公布，鴻海公告10月營收7,412億元，為今年以來最高，權值股止跌回穩，有助台股維持反彈走勢，樂觀看待Q4行情啟動。