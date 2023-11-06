WTO透明化對台出400道考題 陳正祺領軍赴歐應試

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為促進貿易措施透明化，強化會員遵守WTO規範，WTO將於7及9日舉行對台第5次貿易政策檢討會議。已有18國提出總體經濟、農業、漁業、服務業、產業、能源、投資等400道考題，我國代表團由經濟部政務次長陳正祺領軍到達，將分兩日報告與回應。

這次赴WTO代表團除經濟部能源署、投資促進司及國際貿易署等外，還有行政院經貿談判辦公室、大陸委員會、國家通訊傳播委員會、金融監督管理委員會、外交部等，相關者幾無遺漏。

WTO定期針對會員舉行貿易政策檢討(TPR)會議，透過同儕檢視方式，分別就會員的貿易體制進行定期審查，並經由與其他會員問答評估流程，達到透明化的目的。審查機制的目的，在促進各會員遵守WTO協定規範與承諾，有利國際貿易環境發展。

本次會議將由WTO貿易政策檢討機構主席沙烏地阿拉伯王國駐WTO大使Mr. Saqer Abdullah ALMOQBEL主持，由巴拉圭駐WTO大使Mr. Raul Cano RICCIARDI擔任與談人。

會議前統計有18個會員對我國提出近400項提問，涵蓋總體經濟、農業、漁業、服務業、產業、能源、投資等類別議題。

會議首日，我方會由陳正祺說明近年來我國重要經貿政策及經貿發展成果，對整體經貿情勢的看法，並將強調台灣一向維護自由與多邊經貿體制立場。第2日會議就會回應會員提問，統整說明我國經貿體制及政策。