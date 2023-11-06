搶婚台積電 楊文科指竹科管理局支持竹科三期

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台積電放棄進駐桃園龍潭科學園三期，各縣市政府都在積極爭取台積電，寶山鄉縣議員邱坤桶6日在縣議會總質詢時，指延冗10多年的竹科三期一直卡關，只要台積電想要進駐，中央一定通過都市計畫，縣長楊文科則透露，竹科管理局已支持竹科三期。

竹科三期原本就劃設在新竹科學園區特定區範圍，早年竹科管理局採用一般徵收，遭到民眾強烈反對而放棄，前縣長鄭永金推動採區段徵收，2017年前縣長邱鏡淳認應設置二重交流道，將已送內政部都委會大會審議的竹科三期抽回。楊文科強力推動科三，2019年送內政部都委會專案小組到今年4月已審查4次被退回，縣府產發處正依會議紀錄研議及修正計畫中。

「只要和台積電對上焦，一切都OK！」邱坤桶說，台積電為了要在寶山擴廠，竹科管理局馬上徵收寶山1、2期100公頃土地，科三需要有誘因才能水到渠成，只要台積電同意，科三才有機會以最快速度開發，不然中央一擋再擋永遠沒機會！

邱坤桶認為，科三主動脈在國道3號二重交流道，希望加快推動腳步，在規畫時一併將銜接寶山鄉的道路納入考量，一次解決交通擁塞問題。

楊文科表示，科技政策是中央主導，他第一時間就提出呼籲，台積電如果要到南部，不如在科三設廠，科三原就有100多公頃工業區的規畫，縣府積極向中央爭取通過都市計畫，只要土地來得及，相信台積電和其它廠商會考量就近在科三設廠。

楊文科並表示，二重交流道預計在113年編列預算做可行性評估，這是百年大計，會將週邊交通一併納入考量，因應台積電寶山1、2期的開發，寶山交流道及週邊道路改善，也積極規畫爭取中央經費補助。

據了解，竹科管理局長王永壯等人，日前為改善寶山交流道交通問題，到縣府拜會楊文科，雙方曾就竹科三期做討論。楊文科受訪時說，科管局同意支持科三，目前相關計畫要做些調整，「應該很快能看到曙光！」