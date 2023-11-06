中市低碳永續貢獻獎 12單位2人獲表揚

打造台中市成為低碳永續城市，市府積極結合民間資源，6日並舉辦「第5屆台中市低碳永續城市傑出貢獻獎」頒獎暨成果發表活動，總計14個單位及個人獲表揚，台中市府祕書長黃崇典表示，盼藉此鼓勵民眾、企業或機關團體參與永續發展及低碳城市推動業務，共同響應淨零轉型。 台中市低碳永續城市傑出貢獻獎睽違2年再度舉辦，黃崇典說，台中市從2014年開始舉辦低碳永續城市傑出貢獻獎徵選，歷屆共有49處單位獲獎，其中個人獎有9人、機關團體40處，盼攜手民間機構打造台中市成為淨零碳排與幸福城市。 台中市永續發展及低碳城市推動辦公室指出，這次獲獎單位的專案涵蓋農糧循環、低碳包材、資源再用、智慧製程、潔淨能源與食農教育、再生能源示範、生態綠植、SDGs永續發展目標、碳足跡、氣候變化適應能力和提升空氣品質等，參展單位在環境永續推廣、社會人民福祉等領域發揮積極作用。 經評選後，總計12處單位、2名個人獲獎，分別為福壽實業、宏全國際、台茂寬騰生技、華邦電子、弘光科技大學、朝陽科技大學、東海大學、明道高級中學、中國醫藥大學附設醫院及北區育德里辦公處、豐原區豐田里辦公處、台灣山林復育協會；個人組為中國醫藥大學附設醫院行政副院長楊麗慧、環境教育志工兼講師官思瑩。 活動中也展示相關成果展品，內容包括企業執行溫室氣體盤查逐年降低排放、發布氣候相關財務揭露報告及導入永續環保包材、社區減碳減塑、低碳飲食等。