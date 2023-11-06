蚵仔麵線別吃錯！ 新鑑別技術杜絕進口牡蠣混充台灣蚵

蚵仔煎、蚵仔麵線是台灣的重量級小吃，但近年常有越南牡蠣以較低售價「混充本土」，且外型相似難以分辨。為杜絕進口牡蠣混充台灣蚵，農業部水試所今年建立「牡蠣產地鑑定技術」，協助產地標示、建立國產品牌。 夜市裡蚵仔煎、蚵仔麵線飄香，不過10多年來國產蚵產量、產值呈現下滑趨勢，從2010年的3萬6056公噸，一路跌到2022年的1萬6692公噸，產量減少逾半，產值也僅38.9億元。另一方面牡蠣進口量則年年增加，從2019年1931公噸到去年已增至5217公噸，今年1到9月更進了4525公噸；換言之，市面上有將近1／4是進口牡蠣。 其中與台灣蚵同為葡萄牙牡蠣（Magallana angulata）的越南牡蠣，外型幾乎難以分辨，而越南蚵從2019年201公噸到去年已增至3023公噸，暴增15倍，今年1到9月也有2404公噸。 由於本地蚵產季約由每年3月到9月，因此每年10月到隔年2月進口牡蠣量最多，以填補本地蚵淡季。進口蚵和本地蚵相比，每台斤售價便宜30、40元不等。 農業部水試所研究員兼組長蔡慧君表示，牡蠣生長過程雖然不會移動，但其可食組織會累積生長及棲息環境中的各種元素，利用該特性即可反映牡蠣產地來源環境，進而鑑別產地。 水試所從去年6月至今年9月間蒐集彰化、雲林、嘉義、台南及澎湖等5個行政區、6個區漁會，取得國產牡蠣樣本380件，同時跨國蒐集北越（下龍灣及榮市)、中越（峴港）及南越（芽莊）等215件境外牡蠣樣本，共595件樣品。之後先以DNA鑑定技術確認為葡萄牙牡蠣後，再利用感應耦合電漿質譜儀（ICP-MS）技術分析不同產地來源牡蠣的14種元素含量，以建立1785筆特徵元素分析資料庫，辨識率達97.3％。 蔡慧君表示，「牡蠣多重元素檢驗方法」和「牡蠣物種之鑑別檢驗方法」已於11月3日經食藥署審議公開為建議檢驗方法（TFDAF0035.00及TFDAF0036.00）。目前國內雖未強制要求本地蚵標示產地，但「牡蠣產地鑑定技術」將有助於國產牡蠣建立品牌及行銷。 至於市售牡蠣混充國產牡蠣的疑慮，漁業署表示已有行政院食品安全辦公室召集跨部會專案稽查，查核越南牡蠣的輸入業者、供應盤商及下游餐廳業者等。