振聲公司獲22屆台中市金手獎肯定 分享創業點滴

中部知名機器零配件製造廠振聲鐵工所股份有限公司，日前獲得台中市金手獎殊榮，台中市金手獎為全台唯一由地方政府頒發之績優中小企業獎項，非常難能可貴，獲獎企業實力不容小覷。

此次活動由台中市長盧秀燕親臨頒獎，她表示，台中市擁有非常多的隱形冠軍，是許多工商業菁英匯聚之地，為表揚優秀企業，市府自22年前創辦金手獎開始，得獎企業們現在依然蓬勃發展，並透過台中市金手獎得獎廠商協進會促進企業間的分享交流，互相學習激勵，而金手獎的評審更是一年比一年更嚴謹，讓好的企業持續根留台中，產生共存共好的產業環境。

振聲鐵工所董事長張勝福表示，該公司以「Flair」品牌行銷全國，以開發冷卻泵浦、機械五金零件、龍門銑床為主要業務，該公司以生產皮帶輪、手輪、聯軸器、緊定把手、配件買賣產品及鑄件代工等五金產品，並導入ISO2001認證，獲得CE、CSA、IP45等國際標章核准，除了產品品質做好之外，振聲也對客戶、對內部的管理標準化、專業化，一步步穩健公司營運，就像機械的五金配件一樣，將每一件零件做好、固定好，成就一台可以生產賺錢的機器，公司也是如此，「品質至上、精益求精、客意為尊」不僅僅是口號，也是徹底落實的精神。

身為中部知名木工機器製造廠張鐵集團旗下子公司，振聲25年前成立時並非一帆風順，不如其他企業二代一樣擁有集團無限的資源，而是要面對從無到有、市場環境不友善的的困境，張董事長說明，當初張鐵集團至大陸設廠生產機器零配件，以銷回台灣做為市場，但卻難以脫離台灣人認為「大陸生產產品品質惡劣」的觀念，於是只好將模具打掉重練，一點一點找出符合台灣機器零配件的需求，慢慢將名聲做出來，才有現在的規模。

「我們在能力所及的範圍內，幫助需要幫助的人」張董事長說，近年來該公司秉持著「取之社會、用之社會」的理念，將企業社會責任視為重點，曾經在創業初期、艱困環境下，獲得客戶們一點一點的認同，張董事長深感社會要有善的循環，才能更加進步，不僅多次捐助清寒學生、獨居老人及愛盲基金會等，更在擔任國立中科實驗高級中學家長會長一職時，解決平和路（進出中科實中主要道路）拓寬問題，協調鄰近土地地主19位共30筆土地的使用權，保障師生上放學更順暢，擁有安全的交通環境。