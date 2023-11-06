基隆街舞小子再傳捷報 法國大賽勇奪冠軍

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今年8月才因為在韓國BBIC國際街舞賽拿下Power Move（大地板）冠軍，讓基隆市長謝國樑接見，並承諾將在基隆火車站南站設置街舞練習空間的中興國小林李納，日前又在法國的「2023 BATTLE MEAUX」比賽中拿下KIDS 1 vs. 1項目的冠軍。

今年才8歲的林李納，就讀於中興國小，從5歲開始，就接觸街舞，除收獲國內霹靂舞大小賽事的獎牌，更遠征世界各國，挑戰各種大小國際賽事。除去年在法國BATTLEPRO霹靂舞大賽中獲12歲以下組冠軍外，今年也在韓國BBIC國際街舞賽拿下Power Move（大地板）冠軍。

日前，林李納又在法國莫城舉行的「2023 BATTLE MEAUX」比賽中，前後打敗了義大利、法國及日本，拿下KIDS 1 vs. 1項目的冠軍。

據了解，這次在法國莫城舉辦的「2023 BATTLE MEAUX」比賽，現場有近1500觀眾，現場賽事熱鬧無比。林李納以地板動作大風車、頭轉等高難度動作吸引裁判及現場觀眾的肯定，才贏得冠軍。

基隆市教育處表示，林李納真的用跳舞讓世界看見臺灣、認識臺灣；也請大家持續關注，跟著臺灣之光『NANA納納』站上各個國際賽事舞台，用堅強實力技壓群雄，繼續為台灣爭光。

教育處指出，林李納用2年的時間，日復一日，每天練習時間長達六到八小時，反覆演練地板翻滾動作，像是一個頭轉再翻滾的動作，就練了近半年。暱稱為「納納」的他，IG粉絲人數破10萬人次，舞蹈影片吸睛力十足的他，人氣超旺，有段舞蹈影片點閱率高達600多萬人次。

基隆市政府教育處表示本市才藝風氣實為興盛，學童們的實力不容小覷，許多小明星都為基隆出身，相信資訊傳播，注入更多的資源，讓市民一同參與其中，歡迎民眾們點閱小明星NANA的IG頻道，踴躍支持臺灣霹靂舞之光－BBOY NANA，讓本市學童的舞藝更為茁壯。