首創原鄉整合性共融服務 少女城變身三地門共融生活中心

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照顧部落許多無依、身障少女的少女城，卸下階段性任務後，因應高齡化時代來臨，屏東縣政府藉由建物維護、基礎工程、服務打造、社區共生連結等創新方案，將少女城寶貴記憶與美好精神延續，變身為「三地門共融生活中心」，6日啟用後將成為在地互助共融的創新空間。

屏縣府社會處長劉美淑指出，中心變身的重點在於基礎工程增修，從消防設施設備、升降電梯、親子通用廁所等，皆符合全齡、無障礙規畫使用，提供來館民眾全齡友善空間；未來也將協同專業團隊進駐，不定期辦理早期療育社區巡迴及社區篩檢活動，讓部落兒童於發展階段透過篩檢及早發現、接受服務。

屏東縣長周春米表示，中心委託深耕在地超過70年的屏基醫療財團法人，規畫成立全縣第一個匯集生活機能訓練、社區支援整合、日間照顧、失智據點、Ａ級社區整合服務中心、生活創藝工坊等六大服務於一體的共融生活中心，將這棟3層樓公有建築物重新活化設計，服務對象擴大到所有社區居民。

未來可望串接社區多元需要，從預防到失能、失智的連續性照護、全齡融合及傷健共融的社區服務，讓照顧不再是家庭與專業照顧單位的事，社區照顧從「他助」發展「互助」、進而「自助」，達成社區共生目標。

屏基醫療財團法人說，三地門共融生活中心奠基於屏基多年在原鄉服務的經驗基礎，期待中心所組建起屬於在地的團體，照顧在部落生活的長者、幼童或身心障礙者；結合政府長照及社會福利服務，讓照顧者與被照顧者可以相互支援，撐起社區生活互助網，接住部落裡的每個人。