威騰斯坦應用賽： 高科 南台 中興 列前三 雲科人氣獎

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第三屆德商威騰斯坦自動化傳動技術應用賽，11月3 日在雲林科技大學人文科學院二館演講廳舉行。歷經決賽直播與人氣淬練，高科聯隊自12組入圍決賽團隊中脫穎而出，一舉奪冠並贏得獎金10萬。高科聯隊由4位畢業於嘉工的同窗好友跨校組成，目前就讀高科、虎科與嘉義大學。

今年前三名表現不俗，分數咬得相當緊。南台科大衝破國立科大防線搶下第二；中興大學率綜合大學之先，獨立挺進科大圈，攻下第三；雲科人氣滿滿，眾望所歸，抱走人氣獎。最引人注目的「總統御用」台華窯雕金瓷瓶，依比賽規則，今年獎落高科。

決賽頒獎擷取去年菁華，每個獎項都到最後一刻，才由頒獎人當場揭開信封公布。由於保密到家，今年第三名與台華窯雕金瓷瓶優勝特別獎，都因入圍者因公未克出席，分別由主辦單位派員與活動主委代表領獎。

大會主委、北科大製科所長張元震說，今年吸取前兩屆菁華，尤其延續去年北科大作法，廣邀一般大學機電領域師生參與，再次為學生創造跨校跨系合作經驗、去年倡議跨校組隊競賽以來，今年跨2-3校組隊報名的隊伍占17%與去年相當，趨勢正式崛起。

人氣獎頒獎由策略遠矚總經理曾進歷博士（右一）揭曉並頒獎雲科大團隊，獎金5,000元。圖 / 雲科大提供

另外，今年決賽12隊均以組別代號進行直播決賽與人氣票選，也是今年活動另一特色，這項活動雖以創意提案賽為主，但許多隊伍已把創意做出來，決賽當天無人機、貓砂機、射出成型機都搬到現場或錄像展示，活力十足。

評審長中正大學機械系主任林派臣說，本屆競賽由於不少團隊表現優異，初審時難分高下，由委員王可文、王宜達、胡龍豪，決定取前12名進入決賽。決賽委員由評審長林派臣、威騰斯坦總經理魏誠志、吳嘉哲、曹嘉文出任。

林派臣說，從各入圍隊伍的內容來看，從智慧家電、加工機台、創意機器手臂、救災無人機到大型產線的智慧化檢測技術等，涉獵範圍相當大，顯示不少參賽團隊已將自動化機電技術，從工業應用領域逐漸延伸到日常生活。除內容多元，團隊研發技術的深度、廣度與完成度佳，令人印象深刻。

季軍由本屆評審長、中正大學機械系主任林派臣（中）揭曉並頒獎，獎金1萬元，由興大領隊代領。圖 / 雲科大提供

林派臣稱許，決賽團隊除創新設計，還進一步完成原型機的製作與實測，持續迭代改進；部份技術雖不適合自行打造原型機，但表現優異獲廠商導入產線試營運。決賽當天，更有團隊不辭辛勞將作品與設備搬到現場，進行說明並演練功能，令評審們印象深刻，顯示參賽成員對技術的掌握度；也看到未來領域新星躍升的可能。

進入頒獎環節，人氣獎由共同策辦單位策略遠矚總經理曾進歷博士揭曉並頒獎。結果由雲科大雲科機器人隊提案奪得。該隊在競賽期間取得527個讚，由指導教授夏郭賢率李俊德、林至宇、登健塏領獎，得獎作品底座鎖付與掃瞄自動化，將金5千元。

季軍由本屆評審長、中正大學機械系主任林派臣揭曉並頒獎，結果由中興大學莊俊融老師指導甘庭毓、楊朝翔、尤亦翔以牆面攀爬無人機為題拿下，獎金1萬元。團隊因另有科研活動缺席，揭曉後由工作人員代表領獎。

亞軍由南台科大轉禍為福隊獲得，由雲科大機械系主任施國亮教授揭曉並頒獎金3萬元給蘇嘉祥老師指導的許秉翰、劉宸佑、何順宇與黃毓程智能化軸承系統提案團隊。

亞軍由雲科大機械系主任施國亮教授（中）揭曉並頒獎金3萬元。圖 / 雲科大提供

冠軍在眾人期盼與關注下，由雲科大工程學院院長陳維東教授揭曉並頒發獎金10萬元。結果由高科「從缺」聯隊，以AI智慧化塑膠成型機奪得。指導老師高科大主任陳道星，團隊成員有高科江浩宇、虎科何其鴻、林忠豪、嘉大陳嘉偉。

隊長何其鴻領獎時說，這個專題費時兩年完成，其中，設計到機械加工就耗時一年，電路控制與參數測試與人機介面開發以及AI訓練各花了約半年。團隊除運用過往經驗解決問題，透過自學也解決不少困擾。突破瓶頸完成產品，最謝謝聯隊來自高科、虎科、嘉大的老師指導。

問到為什麼隊名叫從缺，何其鴻說，這是浩宇國中時參加科展用過的名字，他想沿用。原來何其鴻、江浩宇兩人在嘉工參加全國工程科學比賽，科展就得第一。本就有革命情感，算是比賽常勝軍，難怪決賽簡報穩健。

江浩宇說，自己受AI技術吸引，故自學程式以結合機械所學，希將自動化朝智動化發展。這次在設計人機介面時，觀察到許多使用者的使用細節，經過一次次修正，處理AI整合自動化控制功能，得到非常寶貴經驗。

林忠豪也說，這次提案他學會用SolidWorks，累積許多機構設計與傳統車銑加工的技能。大量使用3D列印，兩年間從研發到成品學到很多。陳嘉偉指出，這次學到用3D列印主機板取代PLC控制機台與電路控制，還有更多機械加工實務，機電整合實力上升不少。

冠軍由雲科大工程學院院長陳維東教授（中）揭曉並頒發獎金10萬元。圖 / 雲科大提供

魏誠志代表德商威騰斯坦（WITTENSTEIN）德國母公司，以主人身分在頒獎典禮壓軸致詞，入圍如同得獎相當不容易，他強調創新是進步的根源，要用創新精神昇華既有知識、用創新態度解決問題，然後，以飽足的勇氣挑戰人生中許多不可能。魏誠志與同學互勉：成就不只是跑完全程；更是有勇氣不斷開始。

魏誠志也代表母公司感謝雲科院長、主任與團隊辛苦擺擂臺；北科、高科以及興大、彰師大、勤益、虎科、中正、嘉大等共同主辦的大學院校、共同策辦的策略遠矚顧問公司，費心籌畫、勞心勞力， 讓本屆競賽再次以亮眼成績，圓滿落幕。魏誠志直說謝謝，「諸位都是我生命中的貴人」。

魏誠志尤其感謝今年全國直接參賽，或由直播收看系列活動期間的領域師生同好，經由不同載具讓數千位以上關心機電整合領域的朋友大家一起來。他感佩師長們對學生的愛護、指導與傳授，讓自動化傳動賽一年比一年更好，期望傳動技術應用賽持續不斷辦下去，成為大學院校機電整合領域跨校間、定期的學用競賽與傳統。

魏誠志說，能感動人心的，永遠是行動；不只是言語，威騰斯坦願一秉初衷持續投入本項活動，再接再厲用我們的專業，從建立問題意識開始，找到並提出解決問題之道。他相信當大家同步激起人性熱衷挑戰的勇氣，依循ESG、SDGs指引勇邁向前，定可優化我們的今天與明天：唯有持續向前才可堅持別人所不能堅持的；擁有別人不能擁有的。

德商威騰斯坦台灣分公司以母公司持續推動技術創新的理念，為使國內企業更全面接軌工業4.0的趨勢，維繫台灣全球競爭力，三年來依序由高雄科技大學、台北科技大學與雲林科技大學輪流主辦本項競賽。

前兩屆，已從科大校際活動拓展到大學機電學院間的提案競試，本屆吸取各方建議，採雙盲方式進行，杜絕機構與人際效應的想像，在與賽師生支持下使競賽朝專業化、學用化與公平化，更上層樓發展。

也意味著這項提案賽的參與面正全力向私立科大與一般大學院校扎根、向前。主辦單位表示，對本活動未來發展若任何建議，歡迎就近向共同主辦單位北科、雲科、高科反映或進入競賽官網、寫信，將有專人服務。