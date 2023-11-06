《國際經濟》油價若飆破這價位 印度央行恐被迫重啟升息

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】摩根士丹利周日出具報告指出，原油價格持續維持在每桶110美元價位就可能破壞印度的經濟穩定，屆時可能迫使印度央行重啟升息。

印度是全球第三大石油消費國，也是最受原油價格上漲影響的亞洲經濟體之一。

摩根士丹利經濟學家估算，油價每上漲10美元將導致印度通膨率上揚50個基點，並導致其經常帳收支擴大30個基點。油價漲破每桶 110美元將破壞印度的經濟穩定，導致其國內燃油價格上漲，並引發第二輪通膨效應。其經常帳赤字也可能擴大到超出佔國內生產毛額（GDP）約2.5%的合宜水準。

摩根士丹利經濟學家在報告中指出，在這種情況下，宏觀經濟的穩定性指標將承壓，貨幣貶值壓力可能升高，進而促使印度央行重啟升息周期。

目前印度央行已連續4次會議維持基準利率不變，但由於通膨率仍高於其目標區間中值（4%），因此該央行的政策論調仍然偏向鷹派。印度央行的經濟預測是基於本財政年度（截至2024年3月）下半年 ，原油價格為每桶85美元。

大摩的基本預測情境是油價維持在每桶95美元，這對印度經濟較具可控性，而在這種情況下，印度央行可能延後降息的時間點。

截至11月2日，印度的一籃子原油平均價格為每桶87.09美元，而10月全月平均價格為每桶90.08美元。沙烏地阿拉伯和俄羅斯重申到年底前將維持每日逾100萬桶的減供措施，周一全球基準布蘭特原油期貨價格漲破每桶85美元。