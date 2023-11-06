沛亨Q3獲利翻倍成長 前三季賺贏去年

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IC設計公司沛亨（6291）公佈第三季財報，多項指標攀上高點。累計前三季合併營收達16億元，已突破去年全年水準14億元之大關，刷新記錄；毛利率37％亦較去年同期成長45.39％，前三季EPS達8.31元，較去年同期3.89元翻倍成長。

管理階層指出，成長動能來自PC／NB產業逐漸復甦，終端廣告機產品及高階筆電揚聲器等產品因導入新機銷售需求升溫，加上光纖產品在資料中心應用遽增，客戶急單挹注等因素，推升業績表現。另外，搭配公司產品組合持續優化，強勢展現產品之優質競爭力，使營運績效更加倍顯現。

自2018年，沛亨於林志茂董事長運用產業互補性與彈性化之策略，多角化經營佈局綜效逐步展現，於2020年起逐步擺脫多年虧損，並連3年獲利，EPS呈現倍數跳躍式成長，從0.74元、1.79元至2022年4.63元。

沛亨除原有電源管理ＩC事業部持續深耕，藉以集團資源整合，調整組織架構，將東荃（廣告機、POS機）、西伯（NB揚聲器）及超昱（光纖產品）三家納入為旗下子公司，分別成立網通產品、電腦周邊產品等二大事業部、四條產品線，憑藉各事業部專注之領域，分散單一產業風險，以達公司穩健獲利。

綜觀第四季，產業庫存逐步去化，終端需求擺脫谷底，市場正在重新調整產品至供需均衡，相關平台出貨與庫存回補陸續啟動。沛亨看好未來景氣回溫，加上PC及NB換機潮等因素，IC庫存去化朝正向發展，各產品需求持續轉佳，後市備受看好，營運可望步步高昇，再創佳績。