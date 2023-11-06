賴清德老家涉廢礦業權土地應用 地礦中心跨部會通盤檢討

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民進黨總統參選人、副總統賴清德老家違建爭議，新北市府表示早建議地礦中心通案處理一事。經濟部地礦中心今回應，該地為核定「捨石場」，包含職工宿舍等，與當時礦業法規定都相符。至於礦業權廢止後，礦業用地及非都土地分區使用編定的落差，已建議內政部國土署，邀集地方政府跟地礦中心，進行通盤檢討。

地礦中心說，萬里某地個案遇到礦業權廢止後的土地編定議題，如同過去新北市府近年來所函詢的29件個案，都已回文說明。同時經翻找過去檔案，也確認當年的礦務局，有核定該地區的礦場開採計畫，即本案私有土地核定礦業用地計畫用途為「捨石場」，同時在核定施工計劃實測圖中，核定範圍亦包含既存已設置的「職工宿舍、台車線路」等設施，與當時礦業法等規定相符。

而在礦業權廢止後，建物後續是否有修繕或作其它用途，地礦中心同意回歸由地方政府依權責及主管法令確認。事實上，過往新北市政府來文20多次，經該中心說明後，該府即依相關規定辦理後續變更編定，可理解這個案子對新北市府來說比較特別。

地礦中心表示，礦業法及非都市土地管制規都有多次翻修精進，對於過去礦業用地及非都土地分區使用編定的落差，後續也已建議內政部國土署，邀集地方政府跟地礦中心，就通盤檢討的角度來討論。