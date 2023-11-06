林業署保護北門雙春保安林 每年花費近200萬清海廢

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

位於台南市北門區沿海的雙春保安林，因為擁有寬厚的林帶，能保護當地居民房舍、魚塭防範風砂、鹽霧等自然危害，然而大量垃圾時常隨著風浪沖到海灘上，影響當地海岸線風景，也威脅保安林生態健康，農業部林業及自然保育署嘉義分署一年得花費150至200萬元清除垃圾，維護珍貴的保安林。

雙春保安林是民國45年公告以保護鄰近養殖漁業發展為目的，而設置的飛砂防止保安林，種植的木麻黃林帶已有67年，可保護附近聚落的房舍及魚塭免於風砂或鹽害。但是近年這處保安林除了遭受海岸線退縮，底層土壤侵蝕危機，每年沖上岸的海廢垃圾，同樣對雙春保安林環境造成威脅。

管轄單位林業署嘉義分署平均一年花費150至200萬元清理海廢垃圾，近幾年響應向海致敬計畫，媒合錦湖國小等學校或企業團體做公益淨灘，2020年動員620人、清出31公噸海廢垃圾；2021年動員388人、清出89公噸；2022年動員813人、清出56公噸；2023年至今動員587人、清出清理70公噸。

嘉義分署表示，每年所清理出的垃圾量，會隨著颱風過境、潮汐等因素而有所不同，像是去年颱風少，漂上岸的垃圾自然變少，如果颱風數量多，帶來的垃圾也會增加；這處保安林常見的垃圾包含蚵棚竹架，有時也會撿到從對岸飄洋過海的海漂垃圾。