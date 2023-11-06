高雄大學生活圈看俏 2字頭建案越來越少

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高雄市代銷公會理事長謝哲耀6日表示，高雄大學生活圈因為後市看俏，2字頭的建案越來越少，越來越多的實登資料顯示，有些建案已站上每坪32到33萬元了，目前在高雄大學生活圈推出「冠傑Ui」的冠傑建設，在市場行情中，順銷去化，半年售出40多％，由於高雄大學生活圈後市看好，冠傑建設將再伺機購地，繼續深耕。

冠傑建設董事長徐國振指出，高大特區最熱門的話題，除了台積電設廠之外，就是紫線捷運計畫，預售中的「冠傑Ui」基地，靠近紫線捷運藍昌站預定站，附近又有星巴克和家樂福商圈，也鄰近全台第二大的高雄都會公園，加上楠梓科技產業園區大約有5萬個就業人口、以及未來的橋頭科學園區1萬多就業人口，基地條件具有產業優勢。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，高雄大學生活圈目前大約有7到8個建案銷售中，大都屬於剛性自住需求，「冠傑Ui」今年6月開賣迄今，已售出40多％，每坪開價36到37萬元，實登成交價介於32到33萬元之間。

謝哲耀指出，該生活圈2字頭的成交建案，已經越來越少，特別是高雄大學生活圈東邊的家樂福商圈，預售案因有未來的預期性，加上產品坪數較小，總價比中坪數建案低，因此，越來越多建案，站上3字頭了。

他說，該區的成屋銷售，以永信建設的晴萃和晴川，最受矚目，去化也非常順利，特別是永信建設今年農曆年前後，讓利到每坪24萬元的低價之後，便一路走高，目前平均成交已到每坪27到28萬元了。