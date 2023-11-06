《國際產業》中國東北受寒害 穀物價格蠢動

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】目前，寒流正在侵襲中國大陸東北地區，打斷包括從玉米到白米的穀物收成作業，似乎也出現售價上漲的現象。

今年以來，從暴雨到高溫的極端天氣，打亂中國大陸多個農產區的耕種計畫，不僅讓品質變差，也對產能造成威脅。氣候多變讓中國大陸這個全球大糧倉，想要達到食物安全的目標受到新的考驗。

中國氣象局（NMC）6日表示，全球最大玉米與大豆進口國中國大陸，其內的黑龍江、吉林、內蒙古部分地區，本周正有大風雪，或許會影響到秋收穀物的乾燥度、儲藏以及物流運輸。

陸企宏業期貨（Holly Futures）指出，東北地區玉米和大豆的收成期將要結束，且準備鋪貨上市。不過，寒流帶來的大雨和風雪正在衝擊玉米等穀物的物流與銷售。農民沒有馬上就拿去賣，售價可能會因此較平穩。

自10月中旬以來，大連商品交易所（DCE）內的中國大陸玉米期貨價反彈，6日上漲近1%，每噸來到2,575人民幣，約354美元。由於經營出現困境的畜牧業需求疲弱，穀類飼料價格一直承受著壓力。

東北地區的暴風雪與強風，將增加遼寧省部分地區稻米收成的難度，或許會對吉林與黑龍江部分地區，仍受乾旱的玉米造成傷害。大陸農業部日前示警，農家的溫室或將被破壞，剛種下的蔬菜或許也會被凍壞。