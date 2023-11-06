《通網股》智慧機拉貨高峰已過 宏達電10月營收雙衰

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【時報記者王逸芯台北報導】宏達電(2498)10月營收出爐，由於智慧型手機拉貨高峰已過，加上VR尚未進入大規模貢獻，宏達電10月營收月減少64%、年減少29.35%。針對雙11檔期，宏達電祭出多項優惠搶市，期望藉此衝刺出一波業績，反映在第四季營收。

受到智慧型手機拉貨高峰已過，宏達電10月自結合併營收2.16億元，月減少64%、年減少29.35%；累計1至10月累計自結合併營業收入為34.34億元、年減少1.85%。

宏達電為持續擴建完整XR及VIVERSE生態圈，宏達電日前於台北舉行全球首場「VIVE & VIVERSE開發者生態應用大會」，於會中揭示了「VIVERSE 獨家渲染串流技術」，可實現在大型3D場景下達到精緻流暢的視覺體驗，並為企業用戶提供創新且快速導入的「商用元宇宙解決方案-VIVERSE for Business」，同時為開發者展示多種「VIVE 感知體驗套件」，包括動作捕捉技術、MR多人混合實境互動體驗和聲音實境化等套件。宏達電積極實現VIVE Reality願景，持續發展創新消費和商用產品，以滿足不斷變化的市場需求。VIVERSE生態圈應用正不斷擴展，現已廣泛應用於教育、醫療保健、娛樂、藝術和文化等多個產業領域。

另外，搶攻一年一度的電商盛事雙11，宏達電聯合各大電商平台、電信門市及指定經銷通路，隆重推出「HTC雙11超級購物節優惠」，祭出一系列驚喜好禮，包含限時折價及實用配件大贈送。即日起至11月28日止，消費者購買活動機款可享有「HTC U23 系列限時折千元及贈四大好禮優惠」、「VIVE XR Elite 雙重好禮送」及「VIVE Flow 加碼贈配件大禮包」等多重優惠。