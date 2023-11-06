新加坡姐妹校來訪 公館國中端客家美食來招待

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繼今年暑假苗栗縣公館國中帶著49位親師生出訪新加坡維多利亞學校，雙方留下深刻美好的回憶，新加坡維多利亞學校緊接著這兩天來訪，公館國中適逢校慶，安排一系列國際周的課程與活動，熱烈歡迎新加坡維多利亞學校師生的到來，藉由雙方互動交流，增進兩國人民情誼，也大大拓展學生國際視野。 公館國中校長方麗萍說，學校與新加坡維多利亞學校的緣分，是從2019年締結姊妹校開始，今年暑假特別安排學校師生前往新加坡展開教育旅行，讓學生學到新加坡多元文化，也提升英語能力。

她表示，回國前很想讓約新加坡師生來苗栗，看看台灣教育的創新，對方感受到學校的熱情，很快就接到他們要來台灣的訊息，為此連續3個禮拜時間，讓全校學生沉浸在國際教育的課程與教學，並熟知新加坡文化特色。

近日新加坡近20位師生到訪館中，11月2日安排他們一起學習，公館國中輔導主任崔春平說，當天除相見歡與校園巡禮外，也讓新加坡與校方學生一同上課，包括音樂課、體育課以及舞蹈課，中間下課休息也帶他們去欣賞音樂班快閃活動與國際胖卡美食體驗。

隔天11月3日恰逢館中校慶日，所以也邀請新加坡師生進場與趣味競賽，並品嘗台灣在地美食珍珠奶茶、客家茶點，讓新加坡師生不虛此行。

新加坡維多利亞學校學生國仁表示，很開心這次透過跨國參訪，學習到台灣的文化跟教學課程，而校方端出的客家點心，都讓大家口水直流。

方麗萍說，在校方前往新加坡交流後，對方也一直期待到台灣參訪，所以這次除安排各項國際課程，也利用校慶讓新加坡師生體驗苗栗在地文化，尤其公館充滿客家特色，所以也準備客家米食、點心等料理讓他們品嘗。

縣長鍾東錦表示，藉由國際教育課程與交流，努力提升苗栗學子的國際視野，學子們不只為成為世界公民做好準備，也扮演小小外交官角色，並讓世界看見台灣。