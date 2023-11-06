蜂蜜小包裝實用又方便！頭份農會新產品讓人驚艷

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

頭份市農會11月6日舉辦頭份按醬、油閒來聊「來去頭份蜂一夏」蜂蜜推廣活動，同時發表軟管式小包裝蜂蜜產品，有別以往大容量玻璃罐裝，方便大家攜帶使用，苗栗縣副縣長鄧桂菊等人到場推薦頭份在地優質農特產品，品質優異有保證，希望大家一起來支持頭份出產的蜂蜜、農產。

頭份市農會輔導農民栽種黑豆，頭份市黑豆產銷班成員栽種出的黑豆品質及數量都相當穩定，養蜂班更是生產優質美味的蜂蜜，今年推出軟管式小包裝的新包裝，只要輕輕擠壓，就能取出適量的蜂蜜，實用又方便的包裝。

頭份市農會理事長徐陳森表示，頭份養蜂緣起於劉家班，引進義大利蜂種研發並推廣至苗栗縣、全台灣，目前頭份養蜂班有20個成員，蜂蜜年產量約2500公斤，年產值約5000萬元，但近年因氣候異常，養蜂業越來越辛苦，不僅有病蟲害，還有花期提前或延後造成收成短收，蜜蜂、蜂蜜都逐年減少。

總幹事羅清香說，農會透過「來去頭份蜂一夏」蜂蜜推廣活動不僅規畫多個攤位協助蜂農行銷優質蜂蜜以外，並且發表蜂蜜產品包裝新上市，以精緻包裝形式，讓消費者容易攜帶，不僅外出遊玩、露營等活動都能帶著享用到美味健康的蜂蜜。

苗栗縣副縣長鄧桂菊、副議長張淑芬秘書、議員蕭詠萱、徐功凡秘書、頭份市長羅雪珠、頭份市代會主席温宜靜等人，6日都到場給予蜂農鼓勵加油，並且推廣在地優質的好蜂蜜，讓大家吃得健康又甜蜜。

鄧桂菊表示，全台養蜂業發跡來自於頭份的劉家班，引進義大利蜂種養出心得後推廣到全台各地，並且在農會的用心推廣下，更有各式的包裝及容量提供消費者選購，從過去的一大桶、大罐、小罐，到今天看到的小條包裝，都很適合大家庭、小家庭或外出露營時使用，甚至還結合彌月禮盒，都是很好的包裝行銷，用心將頭份品質有保證的蜂蜜推廣出去。