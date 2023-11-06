陸府建設ESG願景工程 打造城市生態走廊與永續社區

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「ESG」近年成為企業經營新顯學，所包含的環境保護（Environment）、社會責任（Social）與公司治理（Governance）3個大面向，在綠色意識抬頭及疫情衝擊後的永續浪潮之下，全球各大企業陸續參與並投入資源，攜手共同為社會及地球盡一份心力。而包含台北「陶朱隱園」、桃園「中悦松栢花園」等知名豪宅也都已成為建築業界ESG浪潮領導者，中部方面則有陸府建設、麗晨建設、磐鈺建設等建商，致力推展各式ESG工作。

當中陸府建設早在30年前初創之時，就將環境議題視為自身使命，創造超越百分百綠覆的自然建築讓市場為之驚艷；多年來，陸府深入思考人、自然、建築、生活四者之間的連動關係，並將環境生態的理念落實於住宅生活與企業文化，同時透過陸府生活美學教育基金會將對環境議題的關注轉化成為藝文展覽、公益參與或教育扎根，分享各種資源，將人與人間的互動與藝術相互串聯起來，實踐回饋社會的企業責任。

陸府建設秉持「開發多少土地，就還給地球多少綠意」的理念，以先規劃植栽、再設計建築的方式打造「生機建築」，創立33年來，已經在台中打造50多個住宅社區，並種植超過2700棵大喬木，相當於接近2座文心森林公園的喬木量。陸府生機建築規劃讓錯層的群樹環繞建物，陽台空間也妥善利用、養護綠意，不僅讓社區綠覆超過100%，從平面到立面，彷彿一座垂直森林。戶戶皆有的植樹大陽台是延伸生活空間的宜居陽台，也是與自然共生共好的「生態跳島」，為都會中的鳥類及生物提供短暫休憩、覓食再遷徙到下一目的地的跳島。陸府以都會生態走廊的願景工程，一步一樹為臺中花園城市植下永續之路。

更重要的是，陸府建設在社區中所種植的植栽，大量選用「適地適種」的台灣原生種植物，這樣的細心規劃，植物便能在合適的土壤與氣候環境中健康茁壯生長、不會出現水土不服的情況，能保持生態的平衡，同時也能降低後續人工維養成本，對於生物多樣性的保存和復育有所幫助，所形成的生態系對於調節微氣候和降低都市熱島效應，都有著非常大的助益，並形成獨特的高品質居住環境。

不僅如此，陸府建設還有自組的「陸府綠海團隊」，由具備專業學養，且熟知土壤、植物學、病蟲害專業知識的樹藝師、園藝師以及花藝師等專家組成，週期性巡檢修剪社區與各戶綠意，降低病蟲害、破壞路面等狀況，為環境永續議題持續做出貢獻，也讓綠海成為一種生活價值。

除了在環境保護方面有所貢獻，在響應聯合國17項SDGs永續發展目標中，陸府建設也朝著提倡健康生活福祉、良質教育的目標努力。懷抱著對「生態、生活、生命」的熱忱與關懷，2012年成立的「陸府生活美學教育基金會」，透過各種跨界活動，向大眾傳遞尊重生態環境、培養藝術美學的理念，又於單元二公益路二段上，打造永久會館「陸府植深館」，在當中規劃一場場與人文藝術、生態環境相關的展演活動，將空間開放給各界人士參觀，邀請市民大眾一同從中汲取養分，儼然成為都市中的文化傳承與生活美學養育基地，也善盡企業對環境教育的社會責任。

而對「內」陸府建設也是面面俱到，以「生機建築、永續服務、質感樂活」三大價值作為運營圭臬，透過社區「生機廚房」選用友善土地的食材，以減少對環境的負擔，並為住戶提供健康食源，同時成立「陸府LOHAS CLUB」，以生活美學、藝文、旅行、樂活、親子五大主題，舉辦各種豐富多樣的活動，帶領住戶享受舒心、樂趣不斷的精采人生，相當重視陸府家族的身心靈健康。

同時，也將這樣的健康概念，延伸到企業內部的經營與管理之中，公司經營首重團隊、創新、均衡、實踐四大面向，提倡工作與生活的平衡，透過活動來讓團隊增加向心力、凝聚力，營造活力職場；並定期舉辦年度健康檢查、健康講座，禮聘專業體適能顧問為員工舉辦運動性社團和上山下海各類型健康挑戰活動，獲得2022年體育署的「i運動企業認證」，也是受證名單中唯一的建設公司，展現內外實踐ESG價值不遺餘力。