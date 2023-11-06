政府資料開放十年累計逾5.5萬筆資料 唐鳳估明年3月開源

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「政府資料開放平台」運作迄今十年，目前已累計超過5萬5,000多項資料集。數位部長唐鳳6日指出，該平台預計明年3月就會開源，並釋出平台相關的工具的原始碼協助各個機關，大幅降低資料級的產製成本，同時落實公共程式的精神。接下來先以政府資料開放平台作為實證場域，接著導入AI的公共程式。

數位部6日於政大公企中心舉辦「開放十載實在精彩 112年政府資料開放頒獎典禮」，行政院長陳建仁親自蒞臨，頒發政府資料開放金質獎予獲獎的政府機關，表達肯定與感謝。數位部期許攜手中央地方機關，共同建構隱私強化基礎建設與多元應用發展，並規劃將導入AI公共程式（public code），使政府資料能夠進一步發揮效益，開創政府與民間協作的更多可能。

數位部指出，「政府資料開放平台」運作迄今十年，目前已累計超過5萬5,000多項資料集。在各機關的努力下，資料的品質與使用度持續提升，各部會也已逐步將資料開放融入業務流程。在完善個人資料保護的同時，將資料經妥善技術處理後，得以廣泛運用進行創新，台灣也有越來越多政府機關透過「黑客松」類型活動，透過政府出資料、民間出創意，經由政府及民間共同努力，結合各界專業，協力解決各類公共議題。

唐鳳致詞時表示，為了更貼近民間需求，政府資料開放平臺特別新增「高應用價值主題專區」，優先聚焦於氣候環境、災害防救、交通運輸、健康醫療、能源管理、社會救助等六項主題。未來將在恪守《個資法》前提下，協同各部會逐步建構隱私強化基礎建設，將資料安全地轉化成無涉個資的數據，兼顧多元應用與守護個資。

唐鳳進一步指出，數位部不僅推動開放資料，更要進一步推廣「公共程式」，也就是將政府開發的軟體原始碼視為公共財，開放全民取用，進一步激發創新。未來數位部將以「政府資料開放平臺」作為實證場域，導入AI公共程式，讓各界能更容易找到所需之開放資料，並將邀集全民貢獻回饋、協力擴展精進功能，也歡迎各級機關下載公共程式、資料和模型，自行調校改善。

數位部更規劃在四年內協助有意願的縣市政府導入AI公共程式，以1999服務專線為例，導入AI公共程式後，市民日後使用1999服務，不論是使用語音撥打或者是透過網路訊息，都能獲得更便利、更有效率的服務，並且大幅減輕第一線公務同仁的行政負擔。

數位部說，本次頒獎典禮由陳建仁、唐鳳分別頒發「資料開放金質獎」及「資料開放人氣獎」2大獎項予獲獎機關，肯定獲得金質獎的中央機關及地方政府在提升政府開放資料品質所做的努力。

獲得「政府資料開放」人氣獎的10個資料集都各具特色，例如中央氣象署所開放的「自動雨量站-雨量觀測資料」資料集，有經緯度、地點名稱、測站編號、觀測時間等欄位，可開發天氣即時預報、登山氣象、農作物防災告警、淹水災情資訊等應用；台中市政府數位治理局所開放的「台中市公告類加值應用圖輯」資料集，有確診足跡點、全區噪音管制圖、重劃區、都市計畫使用分區等欄位，可以開發空間地圖查詢系統、土地使用分區申請系統、各類文化資產查詢系統、下水道系統等，都是運用政府開放資料所創造出的便民服務。

數位部也特別邀請開放資料具豐富活化應用數的人氣獎獲獎機關，以及2023總統盃黑客松卓越團隊分享資料集活化應用經驗，以鼓勵其他政府機關持續提供高品質資料集。數位部將持續推動開放資料與公共程式，打造數位基礎建設，透過公私協力，協助各級政府提供民眾更好的服務。