穩懋10月營收報喜 樂看Q4、毛利率續揚

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砷化鎵晶圓代工廠穩懋（3105）10月營收15.9億元，月增15.11％、年增31.84％，創16個月新高。公司指出，目前Cellular （蜂窩網絡）PA已重回正常需求模式，在大陸智慧型手機庫存漸恢復至健康水位、下半年多款新機發表帶動下，第四季營收可望再季增11％～13％，締造連三季成長的好表現。

穩懋下半年來Cellular產品接單狀況轉佳，尤其大陸客戶需求持續熱絡，10月營收持續攀高至15.9億元，月增15.11％、年增31.84％，暌違四個月單月營收再度重返15億元之上；而累計前十月營收則達125.59億元，年減幅度收斂至21.55％。

展望第四季，穩懋先前於法說會預估，第四季仍將延續前季智慧型手機PA拉貨動能，本季營收將可望較前季提升low-teens百分比，毛利率則將落在約mid-twenties（25％上下），產能利用率亦可望較先前的50％再向上拉高，法人預期可望上看55％～60％。

根據研究機構IDC預測，智慧型手機全球出貨量年增率繼2022年下滑11％後，今年恐將持續衰退4.7％，但預估2024年將有4.5％成長，穩懋認為，該預估狀況也可自公司下半年Cellular PA業績表現一窺端倪，雖目前距離過去季營收高點仍有一段距離，但已可感受到客戶需求正逐漸回升，預期2024年出貨成長空間，仍將持續受惠手機產業復甦趨勢。

而在Cellular PA方面，第三季為歐美客戶出貨高峰，第四季則預計以大陸客戶成長幅度較大，目前大陸Cellular PA約占穩懋該產品營收約2～3成比例，故評估第四季Cellular PA仍有望持續成長，基礎建設及光學也不會太差，Wi-Fi則因備貨高峰已過，可能會再小幅拉回。