台中農產獨特入菜 神農生活誠品南西店吃得到

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大部分的台灣人都認同台中是美食的天堂，你可能有吃過台中燒肉、麻辣火鍋，有喝過珍珠奶茶，但一定沒有吃過用台中小農產製的苦茶油與香菇融合後做成的拌醬，再用這款獨特的拌醬做成家常蒸肉料理。台中市政府農業局與神農生活合作，精選14家農村社區22項優質產品，用台中農特產入菜與台北人分享。

台中市政府表示，為開拓台中農業創新發展，於11月6日至19日在台北誠品生活南西4樓「神農生活南西店」推出「臺中農村職人隱藏好物博覽會」。活動期間，在神農生活南西店擺售臺中農村社區農產品，同時也運用農食材打造特色料理，讓北部消費者零距離即能品嚐台中農村社區好滋味。

為提升台中農村社區產品知名度，台中市政府農業局表示，今年度首次攜手重視食材、擅於挖掘在地好物的「神農生活」，上架販售多種臺中農村社區產品，有太平區興隆社區的富貴圓滿龍眼乾、和平區和平社區「泰雅原舞工坊」以在地特產五葉松及 蜂蜜製成之五葉松蜜辣椒醬、新社區大南社區「新峰農場」使用在地生產巨峰葡萄，協助社區減少格外品浪費而釀製的巨峰葡萄酒等多項產品。

此外，為使消費者了解農村產品多元食用方式，現場以農村產品入菜，並開發期間限定鹹甜餐點。鹹食部分為「苦茶油香菇拌醬蒸肉定食套餐」，使用東勢區慶福社區「好樂農莊休閒農場」獲日本東京國際伴手禮金獎的「苦茶油香菇拌醬」製成家常蒸肉，搭配和平區達觀社區「答母發酵森林工坊」以自栽原生種小米為原料製成之馬奧檸檬小米辣醬調味之美味小菜佐豆腐。甜點則與曾獲世界巧克力大賽之拾米屋共同創辦人蘇怡帆合作，將臺中4項農村產品（外埔區永豐社區酒堡庄「貓貓酒」及檸檬森林「檸檬果醬」、新社區中和社區「淘氣小農」方便紅茶茶包及清水區海風社區「100％無添加物- 紅土9號花生醬」）融合製成之「醇美檸茶花生巧克力」，層次豐富風味多變， 邀請民眾一同來感受台中農村隱藏好滋味。