新台幣狂升1.6角 強勢重返32.1元價位

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美國就業數據出現鬆動，市場解讀美國升息步入尾聲，國際美元指數大幅回落，新台幣兌美元6日開盤即強升，隨台股盤中勁揚，推升新台幣大幅反彈，外資瘋狂匯入下，早盤直接收復32.1元價位，惟尾盤央行進場調節阻升，為市場提供流動性，終場升幅收斂，以32.143元、強升1.6角作收，匯價創近一個月新高、且已連三個交易日收紅，總成交量15.01億美元。

新台幣6日盤中一度升值1.88角，最高一度升抵32.115元，同創近一個月盤中新高；單日升幅1.6角或0.5％，則創下7月15日以來、近四個月最大升幅。

近期匯市豬羊變色，上周新台幣一度陷入32.5元保衛戰，隨美國聯準會停止升息，加上上周非農就業數據表現不佳，美元大幅回檔，近三個交易日新台幣狂升3.41角，短線持續挑戰32元整數關卡。

根據央行統計，美元指數重挫1.04％，主要亞幣全數反彈，且升幅均大幅擴大，韓元狂升1.93％最強、星幣強漲0.82％、新台幣反彈0.5％居中、人民幣大漲0.44％、日圓漲0.42％。

「新台幣大漲並不意外！」匯銀主管表示，昨日整體非美幣別漲很兇，新台幣反映國際匯市走向，美元指數走弱、加上非農就業數據表現不如預期，外資大幅回補台股並匯入，全日匯入規模占整體成交量一半以上，主導整體盤勢強升，而央行也不希望新台幣升太快，尾盤仍會進場阻升、為市場提供流動性，升幅小幅收斂。

匯銀主管表示，近期市場開始出現降息預期，甚至預期明年將降息4碼，但此看法可能太過樂觀，預計美國聯準（Fed）利率即使沒有「higher」，但「longer」的基調沒變，仍不希望市場太寬鬆，後續股市將是Fed觀察指標，本周有較多Fed官員說話，是否透露降息訊息，相關說法很關鍵。

匯銀主管說，若本周Fed官員並未提及降息議題，屆時市場情緒將會轉變，美元也可能再度轉強，新台幣短線雖向32元靠攏，但要快速升破也不容易，預計持續在32至32.3元區間徘徊。

至於全球匯市何時反轉？外匯交易員則說，就看Fed何時釋放將習訊號，整體局勢才會真正反轉，目前來看美國經濟有走弱跡象，加上明年美國大選，政府此時要拚經濟，此時是否開始出現降息信息出來，牽動後續匯市走向。