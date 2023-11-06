《金融股》永豐銀統籌海精新能源18.88億元聯貸簽約

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【時報記者任珮云台北報導】永豐金（2890）旗下永豐銀行以金融力量支持綠能產業發展，今（6）日統籌主辦美歐亞集團旗下海精新能源18.88億元聯貸，正式簽訂聯合授信合約；永豐銀行董事長曹為實表示，此案邀集2家金融同業共同參與，資金投入建置彰化縣大城鄉34MW（Megawatt：百萬瓦）地面型太陽光電廠，預計2024年上半年完工運轉，首年發電約4,600萬度，相當於1.1萬戶家庭的年用電量。永豐銀行持續攜手企業夥伴推動能源轉型，配合政策邁步永續家園。

曹為實表示，永豐銀行積極投入儲能與新興綠能領域，截至9月底，永豐銀行融資合作的太陽光電廠裝置容量達3.27GW（Gigawatt；百萬瓩）；其中，本次聯貸案案場所在地依《海岸管理法》相關規定活化國有土地，用以建置地面型太陽光電廠，進而提升土地利用價值，成為能源轉型的重要範例之一。

伴隨台灣再生能源的設置量大幅成長，光電加風電的裝置容量達到13.9 GW，已達2016年時的7倍。曹為實表示，為配合政府積極推動再生能源開發、實現能源自主，永豐銀行將持續發揮金融影響力，跟進永續發展趨勢、支持企業淨零，實踐「翻轉金融，共創美好生活。Together, a better life.」的企業願景。