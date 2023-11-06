《國際政治》尹錫悅要用「它」 看清金正恩一舉一動

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓國政府6日表示，計畫在本月底發射第一顆國產間諜衛星，希望能好好監視朝鮮的一舉一動，這是韓國對抗朝鮮日益擴大的核武威脅所祭出的最新招數。

幾天前，朝鮮可能技術又出了問題，導致10月份並沒有進行第3次試射偵察衛星。韓國國防部趁勢宣布，韓國第一顆軍用間諜衛星將於11月30日從美國加州范登堡（Vandenberg）空軍基地發射。

屆時，韓國這顆偵察衛星將由SpaceX的獵鷹9號火箭運載。韓國國防部採購計畫局（DAPA）指出，根據與SpaceX簽訂的合約，韓國計畫最晚在2025年之前，再發射4顆間諜衛星。

目前沒有自己軍事偵察衛星，而是依賴美國觀察朝鮮動向的韓國，日後將有獨立且以太空為主的監視系統，幾乎可以在近距離觀看朝鮮。軍事專家認為，當韓國三軸系統（three-axis system），也就是先發制人、導彈防禦以及報復性軍武一齊運作時，對朝鮮的整體武裝威力將大幅提升。

美國間諜衛星的影像解析度要清楚得多，但美國是按照自己的戰略目標，而不是韓國的來運作。最重要的是，美國有時也不會跟韓國分享部分高度敏感情資的衛星間諜照。

去年，韓國使用國產火箭將一顆性能觀測衛星送入軌道，成為世界上第10個利用自己的技術成功發射衛星的國家。不過，使用SpaceX火箭從范登堡基地發射間諜衛星花費要便宜得多。SpaceX火箭運載韓國間諜衛星會更可靠，因為比2022年發射的那顆衛星重量更重。

也渴望有自己間諜衛星的朝鮮，今年初的兩次試射都因為技術原因失敗。朝鮮曾說，將在10月適當時機第3次試射，但朝鮮並沒有這樣做，官方媒體也沒有提供原因。