殖利率誘人 20日新光投信3檔債券ETF除息

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11月債券ETF除息秀登場，新光投信旗下包括新光投等債15＋ETF（00775B）、新光15年IG金融債ETF（00844B）、新光A-BBB電信債ETF（00867B）3檔債券ETF上周公告每單位實際配發金額，均將於20日除息，投資人欲參與本次配息，最後買進日為17日。

上述3檔債券ETF中，新光投等債15＋ETF每單位配發0.35元現金股利、新光15年IG金融債ETF每單位配發0.38元現金股利、新光A-BBB電信債ETF每單位配發0.395元現金股利。

新光投等債15＋ETF經理人王韻茹認為，今年來投資等級美債ETF商品交投熱絡，主要看好具有穩定配息且信用評等高的投資級公司債，投資人可趁現階段殖利率仍處相對高檔時刻布局、提早鎖定高息，並有機會參與美國降息後的下一波債市多頭；另外，投資等級債波動小，遇市場黑天鵝往往具避險優勢，成為平衡股市波動風險的相對抗跌投資工具。

新光A-BBB電信債ETF經理人簡伯容則表示，電信產業債券最新平均到期殖利率逾6％以上，優於國內電信三雄今年均殖利率的4.26％，近期ETF價格也隨美債殖利率下滑而迅速彈升。

同時，全球電信產業債還擁有「低違約率」（不受景氣波動影響）、「高殖利率」（至少6％以上），與「存續期間長」（未來賺資本利得空間大）等三大優勢，加上電信債配息來源穩定，全部來自債券票息，不會造成投資人領高息卻侵蝕到本金的情形。

另外，新光投信量化投資部協理袁永騰強調，不論是特選產業的美元投資等級債，或全球投資等級電信債，現階段債券ETF擁有「高息＋低波動」兩大優勢，加上配息來源穩定，全部來自債券票息，現階段正是一般投資大眾追求「安心投資」、把握「優殖入手」、再享「價格反彈」的投資好時機。