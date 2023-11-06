智伸科前三季EPS為4.05元

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智伸科技近年雖提高電動車營運比重，燃油車客戶比重仍高，第三季又是汽車產業傳統淡季，第三季營收雖比第二季減少，憑藉新台幣兌美元匯率貶值，認列匯兌收益等業外收益增加，今（6）日董事會通過第三季EPS從第二季1.15元回升至1.52元，不如去年同期為3.68元；前三季EPS也由去年同期9.61元降至4.05元。智伸科也公布10月營收，呈現月增、年減。

智伸科第三季合併營收18.03億元，營業利益1.51億元，稅後淨利1.75億元，EPS為1.52元；前三季合併營收55.04億元，稅後淨利4.66億元、EPS為4.05元。智伸科表示，智伸科第三季獲利優於第二季主因是調整產品組合結構、生產效率持續精進及新台幣兌美元匯率貶值效益。

智伸科表示，第三季產業別客戶營收比重，汽車占比65.85％、醫療13.11％、電子9.06％、運動8.29％、其他3.69％。其中，汽車事業受惠於中國大陸新車銷售市場回溫，電動車安全系統、懸吊系統之關鍵零組件新產品逐步出貨，帶動第三季汽車事業部銷售業績表現在傳統暑休產業淡季，仍維持優於第二季出貨表現，足見新能源車及電動車占整體汽車事業比重較第二季明顯增加。

智伸科強調，智伸科也持續推動生產良率提升、成本費用嚴控、產品結構優化等策略效益彰顯，第三季整體營業毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別為23.06％、8.36％、9.71％。

智伸科10月合併營收5.74億元，月增5.57％、年減21.67％；前十月合併營收60.79億元，年減21.45％。智伸科指出，中國大陸十一長假、工作天數較少，影響出貨表現，但汽車、醫療客戶在淡季後加大拉貨力道。

智伸科指出，智伸科汽車事業已與主要客戶包括BorgWarner、Bosch、Continental、ZF、Tesla等，著重在新能源車、電動車的關鍵零組件的開發設計，目前已手握多個新產品包括雙離合器零配件、汽車噴嘴、高壓泵浦核心零件、剎車安全等關鍵零組件已進入認證階段，預期2024年有機會啟動試量產。布局氫能源車之系統關鍵零組件、以及自駕車之智能監控系統關鍵零組件、電動車安全、懸吊系統新訂單，因具有高技術難度與高毛利的特性等，預計2024年起，陸續加入試量產。隨著智伸科汽車事業產品結構調整，未來會隨汽車新車銷售市場結構轉變而增長。

智伸科指稱，智伸科醫療事業部，因微創手術等相關器械新產品，既有客戶穩健拉貨力道，新客戶也預計2024年逐步出貨，由於兩家主要客戶在全球微創手術器械市場中擁有高市佔率，智伸科將與主要客戶一同齊步搶攻新品於市場滲透率大幅提升的趨勢，創造醫療事業營收成長動能。戶外運動領域持續與客戶合作開發及生產高端腳踏車前後避震系統，以及雲端及工業用硬碟產品之開發量產能力之驗證，半導體產業，也攻入設備關鍵零組件等。

智伸科指出，智伸科目前主要客戶持續進行庫存水位去化，短期影響公司今年整體營收成長動能，但以智伸科目前業務布局的腳步與客戶推進生產排程的計劃等，期待新產品、新客戶、新產能三箭齊發的加乘下，隨主要客戶的拉貨力道回溫，產品結構組合優化、各生產基地之生產效率提升，可幫助整體毛利率、獲利表現。