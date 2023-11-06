《國際產業》聯合利華高層換將 大股東樂見新氣象

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】英國消費性產品製造商聯合利華(Unilever)的十大股東之一Lindsell Train在周一表示，歡迎公司的管理階層出現改變，它並與聯合利華的新董事長開始討論公司的下一步。

聯合利華擁有多芬(Dove)香皂和班傑利(Ben & Jerry's)冰淇淋等多個消費性品牌產品，該公司在最近短時間內連續更換了新執行長、財務長和董事長等高層。

Lindsell聯合創辦人Nick Train說，這些舉動顯示，聯合利華認為，對業務各個方面採取新觀點是必要的。

根據LSEG資料，Lindsell Train是聯合利華第九大股東，並且被投資界公認是具有影響力的投資人，但是該公司很少公開談論自己投資的公司。

在兩個星期之前，聯合利華執行長Hein Schumacher提出了一項眾所期待的業務精簡計畫，並承認近年來業績不佳。

執行長表示，聯合利華會將重點放在佔銷售金額70%的30個關鍵品牌上。

Schumacher在今年7月取代了前執行長Alan Jope。隨後公司宣布Compass公司董事長Ian Meakins從12月起將接任聯合利華董事長。

Train說，「我們與公司保持有效率的公開對話，最近又與聯合利華新任董事長會面，聽取他對未來最有益措施的看法」。

該公司上個月又宣布管理階層進一步的變動，包括負責營養品部門的負責人Hanneke Faber離職，以及任命Priya Nair為美容和保健部門的主管。冰淇淋部門負責人Matt Close在工作30年後，也將離開聯合利華。

董事會上周還表示，新執行長Schumacher未來兩年的固定薪資將凍結上漲。