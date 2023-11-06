數位轉型領軍科技勢頭 富蘭克林看好十大數位轉型主題

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2023年尾聲倒數計時，地緣政治不安定仍是金融市場心中大石，美國聯準會（Fed）在月初的會議中決議暫停升息，鴿派聲明為市場帶來定心丸。富蘭克林投顧建議，追逐科技成長股的同時，也應配置優質三收益，包括美國股債平衡、精選收益複合債券型基金，加上與聯邦利率正向連動的美元短票型基金，作為強化整體投資組合穩定性的核心部位。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯（Jonathan Curtis）來台解析科技布局亮點與投資心法。他表示，當前在生成式人工智慧（AI）興起、疫情推動大規模數位轉型投資雙股力量觸發下，2024年科技前景有望步上坦途。

柯提斯表示，生成式AI正在為科技產業創造「iPhone」時刻，能顛覆和改變各產業、部門，像是媒體、技術開發、娛樂、教育、醫療保健等，可惜許多投資人低估生成式AI為社會帶來的正向且有益的影響力及機會，預估未來幾年將衍生數兆美元商機。科技股的交易價格較S＆P500指數溢價37％，但若剔除微軟、蘋果、 Nvidia，溢價僅15％依此來看，溢價是合理。

為避免產業爆發力伴隨較高風險，柯提斯表示，富蘭克林坦伯頓科技基金專注於有潛力創造可持續營收、獲利、現金流量成長的公司，並期望從中獲取長期投資價值。全球化佈局、聚焦十大數位轉型主題，目前有超過8成配置於美國，經理團隊位處科技重鎮矽谷，產業分佈側重軟體股超過4成、半導體近2成，涵蓋微軟、ServiceNow、Nvidia、艾司摩爾等領頭羊企業。

他也強調，考量為投資人創造更高投資效益，富蘭克林坦伯頓科技基金不只投資上市企業，也延伸部分資金到未上市公司領域。換言之，投資組合中同時結合上市公司、未上市公司，一方面差異化的流動性和報酬表現，將為基金帶來潛在多元化收益，也讓經理團隊對未來可能改變競爭格局的顛覆性前景提供第一手觀察。

柯提斯說，目前經理團隊主要關注十大數位轉型主題，包括人工智慧(AI)、新商業、電氣化和自主性、數位媒體轉型、雲端運算、金融科技、數位客戶參與、物聯網和5G、網路安全、未來工作。