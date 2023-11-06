台中旅宿業喜迎雙11 LINE FRIENDS主題房下殺2.5折

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為迎接雙11來臨，台中各大旅宿業祭出超殺優惠，麗寶樂園度假區麗寶福容LINE FRIENDS主題房下殺2.5折，雙11當日再推賽車旅店1111元超殺優惠；另台中港酒店推出「保持初心. 皂顧地球」住宿專案，豪華雙人房只要4888元；大安豪華露營區「向海那漾」則祭出官網優惠，1次購買3帳，每帳只要6000元起，民眾趕快來搶好康。

麗寶樂園度假區表示，秋季線上旅展即日起至19日熱烈開賣，全台唯一的LINE FRIENDS主題房，共有8款房型廣受粉絲好評，線上旅展期間推出超優惠價，1泊1食只要8999元，再送LINE FRIENDS大禮包、探索世界門票2張，粉絲還能進樂園體驗全新園區「熊大的麗寶小鎮」，與最愛的角色明星互動體驗；「雙人探索POPA暢遊卡」1張只要3200元，天天玩樂園不用5塊錢。

此外，「雙人麗寶假期3天2夜」，包含精緻客房雙人住宿2日、雙人雙日早餐、探索世界門票2張、天空之夢搭乘券2張，超殺價只要9999元；麗寶賽車主題旅店雙人1泊1食再送法國Sodi SR5卡丁車體驗，只要4399元，快來感受馳騁在亞洲最佳卡丁賽道的刺激快感。

鄰近台中三井OUTLET的親子友善飯店-台中港酒店則看準ESG趨勢，以及愛護大地的初心，攜手「伊聖詩芳療生活館1日茶道」，即日起至12月31日推出「保持初心. 皂顧地球」住宿專案，平日入住豪華雙人房只要4888元，還加碼贈送好禮；最受歡迎的高人氣FUN世界推出-兒童入場券買1送1，平均每張只要99.5元。

另外，大安豪華露營區「向海那漾」則推出官網優惠，10日至13日止，1次購買3帳，平均1帳只要6000元起。(相關優惠以各業者官網為準)