靈鷲山台東中心大願地藏法會 慈悲普施拔苦得樂

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11月5日，靈鷲山台東中心啟建大願地藏法會，共修功德利益消災薦亡、冥陽兩利；行之有年的愛心贊普活動，匯聚台東善信無數的愛與溫暖，人人發心布施、歡喜種福田，儲存善資糧成就善緣，祈願諸佛菩薩護佑，福壽平安。

靈鷲山開山住持心道法師曾慈悲開示：「每個人都是福田，都是我們的儲藏室，我們彼此互為對方的銀行、互為福田，這是生命的互動原理。」做好事無分大小事，只要有願就有力，一起用愛心彼此照顧，做利益眾生的善事，讓善的漣漪不斷擴散，形成「造福」的網絡，這也是實踐「大普施」精神！

法會在寶桑國中社區活動中心舉行，除了共修《地藏經》，可隨喜設立牌位消災薦亡、冥陽兩利，也有福慧燈可以燃燈供佛，照破無明。台東市長陳銘風和夫人陳麗如、台東縣長秘書周良珍、興新里長詹益森、建國里長王美雲、民生里長鍾美英、岩灣里長 易桂美、仁和里長李坤智、民族里長吳宗益都親臨現場獻供，並參與愛心贊普捐贈活動。

台東中心監院法泰法師說，法會是對善眾生予以財施、法施、無畏施的關懷，菩提心是最重要的，只要有信心，必蒙感應。《地藏經》是教導大眾報恩普施、學習孝道、度生、拔苦的佛門孝經，大願王地藏菩薩深弘誓願，持誦《地藏經》得以孝親報恩，悲願拔度，增上福德，普施饒益，周遍法界。法師說，今年正在籌建靈鷲山台東講堂，一磚一瓦一福田都由信眾發心，希望藉由這場法會也讓台東人知道，未來靈鷲山將在這裡落地生根，提供學佛心靈殿堂以及社區教育中心。

普利十方，匯聚善緣，傳遞正能量，讓愛無限循環！秉持心道法師長期積極推廣「靈性生態」、「愛地球，愛和平」的理念，繼續以「慈悲與禪」宗風，發揮宗教濟世利人的無私大愛，法會圓滿後的白米贊普活動，匯聚眾人愛心，把關懷化為實際行動，將法會普度、濟施精神實際延伸至社會層面，真誠回饋給台東弱勢團體、需要幫助的人，將善心、善緣、善行擴散到每個角落，為當前社會注入愛的正能量。