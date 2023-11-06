林勝洋習畫30年「望山看海」首展深受矚目 參觀者眾

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專心藝術繪畫是林勝洋習畫多年的願望，目前正於國父紀念館翠亨廳舉辦的「望山看海油畫個展」，是林勝洋30年習畫以來首次展出，展至8日止。該展深受矚目，參觀者眾。尤其故宮博物院院長蕭宗煌、國父紀念館王蘭生館長、教授李靜芳等更親臨參觀，給了林勝洋很大的信心。

林勝洋大同大學畢業後，因見長於工商管理，通過乙等特考後進入財政部工作，但只當了3年的公務人員。此時台灣經濟日正當中，可說是台灣錢淹腳目的時代，幾個同學經研商後成立貿易公司開始從商，是成功的商人之一，轉換跑道後初始以歐洲的義大利市場為主，所以年輕時經常前往義大利，也在義大利待過一段時間。林勝洋原就極為喜愛藝術，更受到義大利藝術感染薰陶，在結束貿易業務時大約50歲。在80年代歷史博物館展出的「黃金印象」展造成風潮，讓林勝洋深覺藝術市場的蓬勃發展，深感藝術也可以作為一種極為理想的事業。

林勝洋退休後，1994年開始在北市立美術館學畫，受教於李靜芳、林偉民、莊普和施惠美等幾位老師；1996年赴歐洲旅遊寫生，參觀奧賽美術館及義大利各大美術館(本次展出的風景畫大都是此次旅遊所獲得的題材)；2004年在鳳甲美術館師從顧何忠老師學習古典技法，獲益良多(靜物百合花、咖啡研磨器均為此時的作品)。近年著迷於幾位俄國裔的印象派畫家，畫風更令林勝洋嚮往。林勝洋雖已高齡80，但身體和精神均佳，計劃明後年將前往義大利佛羅倫斯米開蘭基羅藝術學院學習繪畫，並修習文藝復興時期藝術史，希望有助於提高繪畫水準及精神內涵。

林勝洋認為，藝術家應跳脫感官物質以外，保持一顆平靜的心，融入於世界之中，以畫筆發揮意境的傳達，使作品跨越一切的語言，彰顯出它真正的力量，帶領人們走向純真樸實的本我，追求精神層次的提升。