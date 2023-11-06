外資掃貨4大ETF 傳產龍頭5檔遭砍它最慘

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【旺得富理財網 王順泉】美國聯準會連續2個月未升息，市場解讀升息循環告一段落，美股連5紅，上週五費半大漲逾2.5%，台股今天延續多頭氣勢，跳空上漲141.71點，收16649.36點，成交量2706億元。高價股表態上攻，股王世芯、股后信驊大漲3.5%、4.2%，譜瑞、材料強彈約7%站上千元，使得台股千金股增至11檔。

今天外資買超187.88億元，投信買超14.86億元，自營商買超13.80億元，合計3大法人買超216.54億元。外資在台股期貨、現貨同步翻多，今天期貨多單留倉5672口。

外資買超前10名個股以ETF佔最多，其中近期人氣暴紅的00929敲進2.88萬張居買超第一，熱門高股息ETF 00878、0056，規模最大台股市值型ETF 0050也在買超前10名，等於台股ETF規模前4大全部入列。

此外，護國神山台積電加碼1.28萬張居買超亞軍，晶圓二哥聯電也買超7千多張。金融股則有玉山金、台新金、元大金等入榜。

傳產龍頭股成為外資減碼重點，長榮航遭拋售2.54萬張，為賣超第一名，貨櫃海運的長榮也砍近6千張，東元、中鋼、台泥也名列賣超榜。

法人表示，上週美國聯準會（Fed）會議後，國際股市強勁反彈，台股也跟著勁揚，加上新台幣匯率回升，外資回流台股，期貨留倉由淨空單轉為淨多單。台股指數反彈，成交量連3天都站穩5日均量，價量齊揚有利多方續攻，OTC櫃買指數領先收復半年線，中小型股走勢強於大盤。

外資今天買超上市個股前10名為：復華台灣科技優息(00929)28825張、台積電(00929)12831張、玉山金(2884)12317張、台新金(2887)8909張、國泰永續高股息(00878)8658張、群創(3481)8333張、元大金(2885)8263張、元大高股息(0056)7499張、元大台灣50(0050)7349張、聯電(2303)7270張。

外資今天賣超上市個股前10名為：長榮航(2618)25480張、元大台灣50反1(00632R)8261張、矽統(2363)7787張、長榮(2603)5874張、力積電(6770)5007張、華東(8110)4426張、一詮(2486)4269張、東元(1504)4211張、中鋼(2002)3572張、台泥(1101)2891張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。