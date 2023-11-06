基隆市新制上路 亂丟垃圾3600元起跳

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基隆市政府為改善市容，積極推動「乾淨家園」政策，除向民眾宣導「亂丟垃圾，就是在破壞自己的家園」外，也加強科技執法取締亂丟垃圾行為，並提高罰鍰。自10月1日起，亂丟垃圾罰鍰提升至3600元，檢舉獎金也增加至實收罰鍰75％，期盼民眾能攜手維護家園環境，落實「乾淨家園、基隆共好」的願景。

基隆市率全國之先推出「乾淨家園」政策後，臺北市、臺中市等各縣市政府也紛紛跟進，增強取締亂丟垃圾行為。基隆市長謝國樑說明，提高罰鍰的目的，不在於處罰民眾，而是期望能藉由最基本的法律規範，改善不良違法習慣。

基隆市環境保護局自3月1日起，開始推行「乾淨家園」政策，以「垃圾零落地，增桶勤清運」、「環保配科技，稽查更有力」及「車輛拼檢整，外觀更乾凈」三大策略，打造乾淨家園。

基隆市10月新制上路，亂丟垃圾罰鍰由原本的2400元調高至3600元，民眾檢舉獎金也從實收罰鍰50％提高至75％。為有效因應新制上路，環保局首創推出LINE@「基隆市亂丟垃圾檢舉平台」（ID：@klepb1999），全面搭建全民動員監督環境之城市治理模式，除便捷民眾更即時協助通報違法檢相關人，也鼓勵民眾共同維護市容環境品質。

環保局長馬仲豪表示，希望透過提高裁罰額度，達到遏止違規的目的，呼籲民眾發揮正義感並勇於檢舉，務必守法維護市容，也請外縣市到訪基隆的商務或旅遊目的之民眾，能配合市政府的政策，切勿製造環境髒亂，以免受罰。

環保局統計資料顯示，自3月至9月，透過LINE@「基隆市亂丟垃圾檢舉平台」檢舉亂丟垃圾件數已達463件；透過光碟檢舉件數則有1512件。10月，透過LINE@檢舉亂丟垃圾件數已達145件；透過光碟檢舉件數則有61件。

環保局呼籲，若民眾發現亂丟垃圾、煙蒂、吐痰等行為，都能多加利用LINE@「基隆市亂丟垃圾檢舉平台」進行檢舉，只要加入好友、填妥個人資料，並將相關檢舉影片及檔案上傳，即可完成檢舉作業，全程將嚴加保密個人資料，避免外洩情形產生。

本市具規模性的7大連鎖企業共同響應，包括7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富便利超商、OKmart、全聯福利中心、台灣麥當勞及麥味登等，共計266家門市店面串連，建立「店門前環境清潔」、「公廁友善開放」、「騎樓禁菸宣導」及「環境知識分享站」新四大合作夥伴關係，期望能公私協力、共同宣導，維護美好家園環境。