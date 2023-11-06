前三季案量少 鑫龍騰每股賺0.18元

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鑫龍騰（3188）今年前三季因可供銷售入帳的產品少，營收只有3.34億元，每股稅後盈餘只有0.18元，不過，10月單月營收因有「鑫天地2」過戶入帳助攻，單月營收衝高到7.09億元，使得前十月大增至10.43億元，由於「鑫天地2」仍將繼續交屋，11月和12月將續有進帳。

鑫龍騰董事會6日通過第三季財報，累計前三季營收3.34億元，每股稅後盈餘0.18元，只比上半年的0.10元，微增0.08元。

鑫龍騰發言人陳宗燦6日表示，第三季單季因新的建案可供銷售入帳，因此，營收和獲利幾乎停滯，不過，第四季情況就大有改觀。

鑫龍騰6日同步公告10月營收7.09億元，累計前十月營收達10.43億元，陳宗燦指出，10月營收除了2戶的「中正O8」成交過戶，其餘的，都是來自「鑫天地2」預售成交的成屋過戶入帳的貢獻。

鑫龍騰6日也召開法說會，總經理黃勁嘉告訴法人指出，鑫龍騰今年銷售的新屋「中正O8」，所剩無幾，今年營收主要來源將是今年7月完工的「鑫天地2」。

他說，目前正在銷售中的預售案有234戶的「鑫巨蛋2」、以及202戶的「鑫悅」，未來則會陸續推出185戶的「鑫高鐵5」、139戶的「岡山基地案」、以及位於楠梓269戶的「天大六」。