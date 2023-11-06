《電零組》授權金收入墊高基期 立凱-KY10月營收年減7成

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【時報記者葉時安台北報導】磷酸系鋰電材料與鋰智財服務商立凱-KY(5227)公告2023年10月合併營收，單月營收為0.45億元，月增6.48%、年減69.33%，立凱說明，單月主要係因去年10月認列授權客戶Freyr之授權金收入，而本月暫無授權金收入，以致於較去年同期衰退。

立凱-KY前10月合併營收為7.37億元，年增49.50%，主要係反應材料成本調漲售價，與公司轉型為鋰智財授權公司認列授權收入，於今年第一季認列ICL之授權金收入。

鋰智財授權技轉是立凱-KY的主營業務，立凱-KY持續與國際電動車大廠一同在歐美印澳推動磷酸鐵鋰LFP正極材料授權技轉，參與廠家正逐漸擴大中。

已完成授權的歐美澳三家電池材料公司，也已展開建廠活動期能早日進入量產，預計2025年能開出產能。另原舊有的LFP材料製造銷售部分，為控制不具規模效益的生產活動造成虧損擴大。已經從今年第四季度開始減少向大陸客戶供貨，目前只針對未來有助於授權技轉的客戶提供測試量產服務。同時受到原物料價格下滑，以及客戶驗證測試，在年底前進入需求淡季。立凱-KY未來將持續推展授權業務，同時將發展鋰電池智財商業化服務平台，向歐美客戶授權技轉輸出更多的鋰電量產技術。