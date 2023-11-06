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陸國務院副總理何立峰 確定將訪美

國務院副總理何立峰。圖／新華社
國務院副總理何立峰。圖／新華社

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中國外交部網站6日顯示，中國外交部發言人汪文斌宣布，應美國財政部部長葉倫邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰將於11月8日至12日訪問美國。

中國金融時報指出，何立峰3日以中央金融委員會辦公室主任、中央金融工作委員會書記等身份出席中央金融工作會議。何立峰指出，強調學習貫徹中央金融工作會議精神是金融系統當前最重要的政治任務，各金融單位黨委（黨組）主要負責同志要帶頭學習、帶頭宣講、帶頭貫徹，帶動全系統在貫徹落實會議精神上走深走實。

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