李方集團芝麻大廈產權 底價55億遭拍賣

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近年因飯店事擴張迅速、因景氣逆轉，導致不少不動產淪為拍賣的李方集團，又有大型物業遭法拍。法院公告顯示，李方集團旗下噶瑪蘭興業所持有，位於復興北路、前身為中興百貨的芝麻大廈低樓層合計2,861坪建物，12月7日將以底價55.86億元執行一拍，也是近十餘年來台北市法拍市場總底價最高的案件。

李方集團自2008年取得芝麻大廈部分產權以來，投入整合，陸續買進包括如電影院座位等零星產權。

法院公告顯示，此次拍賣的房產包括芝麻大廈低樓層部分產權，拍賣原因為返還借款，土地持分約536坪，以其一拍底價計算，拍賣底價高達1,042萬元，其主要租客包含星聚點KTV，租期自2009年11月至2024年10月，每月租金約432萬元，此外尚有部分樓層出租給企業。

李方集團近年處分資產求現，亦有不少資產遭法院拍賣，根據寬頻房訊調查，包括創辦人李銘松、方素蝶夫婦，以及相關旗下公司，近三年來，包括芝麻大廈在內，已有超過15件不動產遭法拍，一拍總底價逾105億元，金額次高的標的為高雄英迪格酒店，2021年一拍底價29.1億元，此外尚包括光復南路店面、新店華城別墅及土地、淡水及宜蘭礁溪土地等。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，芝麻大廈雖位於北市蛋黃區域，又為復興北路正門牌，再加上建物老舊，若以一拍底價換算租金投報率，投報率不到1％，若單純以短期收租角度來看，此案並不具投資效益。

雖然此次拍賣土地持分坪數大，看似具有都更或危老的整合效益，不過由於該案前身為「中興百貨」，產權複雜，如此高的價位恐難以吸引到開發商進場整合，推判可能會持續流標下去。